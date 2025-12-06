'लाइफ सपोर्ट पर है INDIA गठबंधन, कभी भी ICU...', CM उमर अब्दुल्ला के दावे ने मचाई सियासी हलचल

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को (6 दिसंबर) को इंडिया गठबंधन को लेकर बड़ा दावा कर दिया. उन्होंने कहा कि विपक्षी INDIA ब्लॉक फिलहाल लाइफ सपोर्ट पर है और अंदरूनी कलह और बीजेपी की चौबीसों घंटे चलने वाली चुनावी मशीन का मुकाबला करने में नाकाम रहने के कारण ICU में जाने का खतरा है.

दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला ने इंडिया गठबंधन की 'संगठनात्मक और रणनीतिक विफलताओं' के बारे में विस्तार से बताया और इसके तरीके की तुलना बीजेपी की बेजोड़ कार्यशैली से की.

' लाइफ सपोर्ट पर है इंडिया गठबंधन '

हाल ही में हुए बिहार चुनावों के बाद इंडिया ब्लॉक की मौजूदा हालत के बारे में बात करते हुए, अब्दुल्ला ने कहा, "हम एक तरह से लाइफ सपोर्ट पर हैं, लेकिन कभी-कभी कोई अपने पैडल निकालता है और हमें थोड़ा झटका देता है और हम फिर से उठ जाते हैं. लेकिन फिर, दुर्भाग्य से, बिहार जैसे नतीजे आते हैं, और हम फिर से नीचे गिर जाते हैं, और फिर किसी को हमें ICU में ले जाना पड़ता है."

' नीतीश कुमार के NDA में जाने पर ब्लॉक जिम्मेदार '

उमर अब्दुल्ला ने नीतीश कुमार के बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए में लौटने के लिए INDIA ब्लॉक को भी जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने कहा, "मेरा मानना ​​है कि हमने नीतीश कुमार को वापस NDA की गोद में धकेल दिया. उन्होंने गठबंधन के एक साथ मिलकर काम न कर पाने की बात भी कही और बताया कि राज्य में पार्टी की मौजूदगी के बावजूद बिहार में सीट-शेयरिंग अरेंजमेंट से झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) को जानबूझकर बाहर रखा गया.

उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम द्वारा अपनाए गए 24x7 राजनीति के मॉडल पर जोर दिया. उन्होंन कहा कि जैसे ही एक चुनाव खत्म होता है, वे पहले ही अगले इलाके में पहुंच जाते हैं.