कश्मीर में कड़ाके की ठंड, शोपियां सबसे ठंडा, तापमान -6.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा

कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड जारी है और पूरी घाटी में मिनिमम टेम्परेचर फ़्रीज़िंग पॉइंट से और नीचे चला गया है. साउथ कश्मीर का शोपियां घाटी में सबसे ठंडा इलाका रहा, जहां टेम्परेचर माइनस 6.4 डिग्री सेल्सियस रहा. पुलवामा और पंपोर कस्बों में दूसरा सबसे कम मिनिमम टेम्परेचर माइनस 5.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, इसके बाद बारामूला में माइनस 5.1 डिग्री और अनंतनाग में माइनस 4.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

दूसरे इलाकों में, श्रीनगर एयरपोर्ट पर मिनिमम टेम्परेचर माइनस 4.8 डिग्री सेल्सियस, पहलगाम में माइनस 4.4 डिग्री, काज़ीगुंड में माइनस 4.2 डिग्री और श्रीनगर शहर में माइनस 4.1 डिग्री सेल्सियस रहा. बडगाम में भी माइनस 4.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया.

प्रमुख क्षेत्रों का तापमान

अवंतीपोरा में मिनिमम टेम्परेचर माइनस 3.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कुपवाड़ा और बांदीपोरा में एक के बाद एक माइनस 3.5 डिग्री और माइनस 3.4 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. गंदेरबल में माइनस 3.1 डिग्री सेल्सियस, सोनमर्ग में माइनस 3.0 डिग्री और गुलमर्ग में माइनस 2.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया. कुलगाम में माइनस 1.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जबकि कोकरनाग घाटी में माइनस 0.2 डिग्री के साथ सबसे गर्म रहा.

आने वाले दिनों में शीत लहर जारी रहने की संभावना है क्योंकि कश्मीर के ज़्यादातर हिस्सों में रात का तापमान फ़्रीज़िंग पॉइंट से काफ़ी नीचे बना हुआ है.

6-7 दिसंबर को बादल छाए रहने और मौसम सूखा रहने का अनुमान

घाटी के कुछ हिस्सों में कोहरे की मोटी परत छाई रही, और मौसम विभाग ने 6-7 दिसंबर को आमतौर पर बादल छाए रहने और मौसम सूखा रहने का अनुमान लगाया है, जबकि 8 दिसंबर को ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है.

लद्दाख में एक और रात बहुत ठंडी रही और तापमान शून्य से बहुत नीचे रहा. लेह में माइनस 9.0 डिग्री, कारगिल में माइनस 7.8 डिग्री और नुब्रा घाटी में माइनस 7.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया. मौसम विभाग ने कश्मीर में ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी का अनुमान लगाया है. 7 दिसंबर तक मौसम आमतौर पर सूखा रहने की उम्मीद है, जबकि 8 दिसंबर को ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी की संभावना है.