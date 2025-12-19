हिजाब विवाद को लेकर नीतीश कुमार पर भड़के मीरवाइज उमर फारूक, बोले- 'कोई भी ताकत...'

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक डॉक्टर के हिजाब खींचने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. वहीं अब इस मामले को लेकर मीरवाइज़ मौलाना मुहम्मद उमर फारूक ने भी कड़ी निंदा की है और इसे निजी गरिमा और नैतिक सीमाओं का गंभीर उल्लंघन बताया है.

श्रीनगर की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में शुक्रवार की नमाज़ को संबोधित करते हुए, मीरवाइज उमर फारूक ने कहा कि कोई भी अधिकार, ताकत किसी दूसरे व्यक्ति की आत्म-सम्मान में दखल देने का अधिकार नहीं देती है. साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब सार्वजनिक रूप से गरिमा का उल्लंघन होता है, खासकर किसी अधिकारी द्वारा तो यह एक बहुत ही परेशान करने वाला संदेश देता है कि ताकत नैतिकता और बुनियादी मानवीय मूल्यों पर हावी हो सकती है.

'माफी मांगने के बजाय सही ठहराया जा रहा'

मीरवाइज ने अफसोस जताया कि अपने कामों के लिए माफी मांगने के बजाय कुछ राजनीतिक दल बिहार के मुख्यमंत्री की इस हरकत को 'महिला सशक्तिकरण' के मुद्दे के रूप में गलत तरीके से पेश करके सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, जानबूझकर बहस को हिजाब के सवाल में खींच रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह की बातें शरारती हैं और इससे उन लोगों की कट्टर सोच और इस्लाम के बारे में उनकी कम समझ का पता चलता है.

'हिजाब कभी भी महिलाओं के लिए नहीं बना रुकावट'

मीरवाइज ने कहा कि जो मुस्लिम औरतें हिजाब पहनती हैं, उनके लिए यह आस्था, पहचान और अपनी पसंद का मामला है, जो कभी भी पढ़ाई, प्रोफेशनल एक्सीलेंस या सोशल कंट्रीब्यूशन में रुकावट नहीं बनी, जैसा कि CM के कामों को सही ठहराने के लिए जानबूझकर कहा जा रहा है.

उन्होंने बताया कि हिजाब पहनने वाली औरतों ने दुनियाभर में जिंदगी के हर क्षेत्र में शानदार कामयाबी हासिल की है, जिससे यह साबित होता है कि मजबूती बराबर मौके और कड़ी मेहनत में है, न कि कपड़ों के तरीके में.

'माफी मांगें नीतीश कुमार'

मीरवाइज ने ये भी कहा कि उनकी मांग है कि बिहार के CM अपनी हरकत के लिए उस औरत से माफी मांगें और जो लोग इन बेतुकी बातों को सही ठहरा रहे हैं, वे तथाकथित 'तरक्की' की आड़ में सोच पर लेबल लगाना या कामों को सही ठहराना बंद करें.