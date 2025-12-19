हिजबुल कमांडर जहांगीर सरूरी के रिश्तेदार रैटल प्रोजेक्ट में तैनात, SSP की रिपोर्ट से मचा हड़कंप

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने किश्तवाड़ जिले के द्राबशल्ला इलाके में रणनीतिक रूप से अहम 850 MW रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट पर राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है. ये चिंताएं एक ऑफिशियल पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट में बताई गई हैं, जिसमें कन्फर्म किया गया है कि पिछले 3 दशकों से एक्टिव हिजबुल मुजाहिदीन के एक टॉप कमांडर जहांगीर सरूरी के करीबी रिश्तेदार समेत कई ऐसे लोग जिन पर क्रिमिनल और विध्वंसक आरोप हैं. वह इस प्रोजेक्ट में वर्कर और कॉन्ट्रैक्ट होल्डर के तौर पर काम पर रखे गए हैं.

सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) किश्तवाड़ की तरफ से 1 नवंबर, 2025 की एक कॉन्फिडेंशियल वेरिफिकेशन रिपोर्ट के मुताबिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेगा प्राइवेट लिमिटेड HEP मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (MEIL) को ऐसे कर्मचारियों की मौजूदगी के बारे में फॉर्मल तौर पर अलर्ट किया गया था जिनके कथित तौर पर मिलिटेंसी से लिंक, क्रिमिनल बैकग्राउंड, या चल रहे लीगल केस हैं.

एसएसपी ने दी यह चेतावनी

SSP ने चेतावनी दी कि ऐसे लोगों का लगातार काम पर लगे रहना बहुत बड़े रणनीतिक और राष्ट्रीय महत्व के प्रोजेक्ट के लिए एक गंभीर खतरा है. रिपोर्ट में खास तौर पर मोहम्मद अमीन बट उर्फ जहांगीर सरूरी के करीबी रिश्तेदारों की सगाई की बात कही गई है.

सरूरी हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन का सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाला कमांडर है. यह 1990 के दशक की शुरुआत से एक्टिव है और अभी इसके सिर पर 30 लाख का इनाम है.

हालांकि, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पर कथित तौर पर प्रोजेक्ट की सुरक्षा से जुड़ी चिंता न करने का आरोप है. आरोप है कि वह कर्मचारी जोजिला टनल प्रोजेक्ट में भी काम कर रहा था, जहां अक्टूबर 2024 में सोनमर्ग में कैंप पर हुए हमले में आतंकवादी ने बेगुनाह लोगों को मार डाला था.

पुलिस ने एजेंसियों के जरिए किया सत्यापन

पुलिस द्वारा अलग-अलग एजेंसियों के जरिए किए गए पुलिस वेरिफिकेशन रिकॉर्ड के मुताबिक, जहांगीर सरूरी का असली भाई मोहम्मद इकबाल, रैटल प्रोजेक्ट में वर्कर के तौर पर लगा हुआ है और उसका नाम पहचानी गई लिस्ट के सीरियल नंबर 27 पर सामने आया.

तनवीर अहमद, सरूरी का भतीजा और अब्दुल करीम बट का बेटा, सीरियल नंबर 16 पर एक एम्प्लॉई/वर्कर के तौर पर लिस्टेड है. पुलिस रिकॉर्ड में लिखा है कि उसके पिता एक इंडेक्स्ड ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) हैं, जबकि शमाश दीन, जिसे टेररिस्ट कमांडर का कजिन बताया गया है, वह भी सीरियल नंबर 28 पर एक वर्कर के तौर पर लिस्टेड है.

किश्तवाड़ सीआईडी के रिकॉर्ड में हुआ ये खुलासा

CID SB किश्तवाड़ के रिकॉर्ड से यह भी पता चलता है कि सरूरी के भाई अब्दुल करीम बट को पहले भी टेररिस्ट नेटवर्क के साथ कथित संबंधों के लिए पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में लिया गया था. सिक्योरिटी अधिकारियों का मानना है कि किश्तवाड़ जिले में मिलिटेंसी को फिर से शुरू करने के पीछे जहांगीर सरूरी का हाथ है, जबकि सालों पहले इस इलाके को टेरर-फ्री घोषित किया गया था.

इस मुद्दे पर कड़ी आलोचना हुई है, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन की काउंटर-टेरर पॉलिसी में उलटे संकेतों के तौर पर बताया जा रहा है. हाल के महीनों में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के एडमिनिस्ट्रेशन ने उन सरकारी कर्मचारियों की सर्विस खत्म कर दी है, जिनके आतंकवाद या उसके इकोसिस्टम से लिंक पाए गए थे. वहीं, एक स्ट्रेटेजिक रूप से सेंसिटिव पावर प्रोजेक्ट में पुलिस द्वारा आतंकवादी लिंक के लिए फ्लैग किए गए लोगों के लगातार काम करने से गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

विधायक शगुन परिहार ने उठाया मुद्दा

किश्तवाड़ MLA शगुन परिहार के कथित आतंकवाद समर्थकों के शामिल होने का मुद्दा उठाने के बाद विवाद और बढ़ गया, जिसके बाद कथित तौर पर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने उन्हें टारगेट किया. सरूरी परिवार के सदस्यों के अलावा, SSP की रिपोर्ट में प्रोजेक्ट के 20 से ज्यादा दूसरे वर्कर्स की पहचान की गई है, जो कथित तौर पर FIR नंबर 92/2025 में शामिल हैं, जो भारतीय न्याय संहिता (BNS) के सेक्शन 329, 324, और 331 के तहत रजिस्टर्ड है. ये मामले कोर्ट में विचाराधीन बताए गए हैं.

वेरिफिकेशन में कई लोगों को तोड़फोड़ करने वाले/देश-विरोधी लिंक या दुश्मन देश के हितों के हाई-रिस्क टारगेट के रूप में बताया गया है, और चेतावनी दी गई है कि सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर में उनकी मौजूदगी का फायदा उठाकर प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी से समझौता किया जा सकता है.

किश्तवाड़ में खराब हुआ सुरक्षा का माहौल

पिछले एक साल में किश्तवाड़ में सिक्योरिटी का माहौल काफी खराब हो गया है, खास प्रोजेक्ट के आस-पास के इलाकों में कई एनकाउंटर हुए हैं, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्स ने एक्टिव टेररिस्ट मॉड्यूल के खिलाफ ऑपरेशन तेज कर दिए हैं.

रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के पास कुंतवाड़ा इलाके में पाकिस्तानी टेररिस्ट द्वारा विलेज डिफेंस ग्रुप (VDG) के मेंबर नजीर अहमद और कुलदीप कुमार की टारगेटेड हत्या के बाद खतरा तेजी से बढ़ गया.

अधिकारियों ने बताया है कि सिंधु जल संधि के नियमों को खत्म करने के बाद, किश्तवाड़ में हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान और उसके प्रॉक्सी टेरर नेटवर्क के लिए मुख्य टारगेट बन गए हैं, जिससे इंटरनल सिक्योरिटी और वर्कफोर्स की जांच पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता.

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ने नहीं उठाए सुधार के कदम

पुलिस के नतीजों की गंभीरता के बावजूद, सूत्रों का कहना है कि SSP किश्तवाड़ से मिलिटेंसी या क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को काम पर रखने पर फिर से विचार करने की सिफारिश करने वाली फॉर्मल बातचीत मिलने के बाद भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट तुरंत सुधार के कदम उठाने में नाकाम रहा है. SSP ने MEIL को कड़ी निगरानी रखने, संदिग्ध गतिविधि की तुरंत रिपोर्ट करने और संवेदनशील जगहों से ज्यादा जोखिम वाले लोगों को हटाने की सलाह दी.

चिनाब नदी पर मौजूद, 850 MW का रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जम्मू और कश्मीर के सबसे जरूरी पावर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक है. सुरक्षा एजेंसियां रैटल जैसे प्रोजेक्ट्स को हाई-वैल्यू स्ट्रेटेजिक एसेट्स मानती हैं, जो तोड़फोड़ और दुश्मनी वाले इंटेलिजेंस ऑपरेशन का निशाना बन सकते हैं.