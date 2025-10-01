जम्मू-कश्मीर में महिलाओं के खिलाफ क्राइम के आंकड़े आए सामने, सबसे ज्यादा किडनैपिंग केस, NCRB रिपोर्ट में खुलासा
NCRB Report: जम्मू-कश्मीर में महिलाओं के खिलाफ अपराध में 2021 से 2023 तक 7.21% की गिरावट आई है, 3937 से 3653 मामले दर्ज हुए. अपहरण सबसे आम अपराध रहा.
जम्मू-कश्मीर में महिलाओं के खिलाफ अपराध में दो साल में 7.21 फीसदी की गिरावट आई है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) ने साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों से यह जानकारी दी है. एनसीआरबी के आंकड़ों से पता चला है कि साल 2021 में केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध के कुल 3,937 मामले दर्ज किए गए लेकिन 2023 में यह संख्या घटकर 3,653 रह गई.
जम्मू और कश्मीर में महिलाओं के खिलाफ दर्ज सबसे आम अपराध अपहरण था, जिसके 2023 में 895 मामले सामने आए. इसके बाद घरेलू हिंसा (पति द्वारा क्रूरता) के 524 मामले और बलात्कार (231 मामले) के मामले इसी साल दर्ज किए गए.
साइबर क्राइम के दिल्ली से भी ज्यादा मामले
जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेशों में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों के मामले में सबसे ऊपर है, जहां 43 पीड़ितों ने मामले दर्ज कराए हैं. इनमें 39 मामले यौन सामग्री प्रसारित करने और ब्लैकमेल करने या पीड़ितों की तस्वीरों से छेड़छाड़ करने के चार मामले शामिल हैं. यह संख्या दिल्ली से भी अधिक थी, जहां 2023 में महिलाओं के साथ साइबर अपराध के 36 मामले दर्ज किए गए थे.
