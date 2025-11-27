नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी CWC की बैठक, फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में इन मुद्दों पर होगी चर्चा

जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) गुरुवार (27 नवंबर) से श्रीनगर में अपनी सेंट्रल वर्किंग कमेटी (CWC) की दो दिन की अहम बैठक करेगी. माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन को लेकर बढ़ते सांप्रदायिक तनाव और रिजर्वेशन के मुद्दे पर स्टूडेंट की अशांति के बीच ये मीटिंग बुलाई गई है.

सूत्रों के मुताबिक नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष डॉ. फारूक अब्दुल्ला सुबह 11 बजे पार्टी हेडक्वार्टर, नवा-ए-सुबह में मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें सरकार और पार्टी की स्थिरता से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी. इस बैठक में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जो NC के वाइस-प्रेसिडेंट हैं, के साथ-साथ सभी कैबिनेट मंत्री, सांसद, MLA और पार्टी के सीनियर पदाधिकारियों के भी शामिल होने की उम्मीद है.

बैठक में आगा रूहुल्लाह पर भी टिकी होंगी नजरें

बैठक में सभी की नजरें इस बात पर होंगी कि NC के 'बागी' MP आगा रूहुल्लाह मीटिंग में हिस्सा लेते हैं या नहीं. रूहुल्लाह कई मुद्दों पर पार्टी लीडरशिप से अलग रहे हैं और बडगाम असेंबली एरिया में पार्टी के लिए कैंपेन करने से दूर रहे हैं. कई लोगों का मानना है कि इसी वजह से NC की वहां हार हुई. हालांकि रूहुल्लाह ने खुद किसी कैंडिडेट का सपोर्ट नहीं किया, लेकिन माना जा रहा है कि उनके वफादारों ने PDP कैंडिडेट आगा मुंतज़िर मेहदी को वोट दिया.

सूत्रों ने कहा कि पार्टी मीटिंग में खास तौर पर उपचुनावों में NC कैंडिडेट्स की हालिया हार पर फोकस रहने की उम्मीद है. खासकर बडगाम में, जिसे पार्टी का गढ़ माना जाता है. इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला की सरकार को खतरा पहुंचाने वाले दूसरे जरूरी मुद्दों पर भी बात होगी.

NC की बैठक में किन-किन मुद्दों पर होगी चर्चा?

बडगाम में, PDP के आगा मुंतज़िर मेहदी, जिन्हें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के इमरान रेज़ा अंसारी और PDF के हकीम मुहम्मद यासीन का भी सपोर्ट था, ने NC के आगा सैयद महमूद को 4,478 वोटों के मार्जिन से हराया. सूत्रों ने बताया कि मीटिंग में NC की लीडरशिप वाली सरकार के परफॉर्मेंस का आकलन करने के साथ-साथ फ्री 200 यूनिट बिजली, 12 फ्री गैस सिलेंडर जैसे चुनावी वादों को पूरा करने पर भी चर्चा होगी.

हालांकि, फोकस नई रिज़र्वेशन पॉलिसी की रैशनलाइज़ेशन मांगों और श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए गए 42 मुस्लिम स्टूडेंट्स के मुद्दे पर सरकार के खिलाफ BJP के गुस्से पर रहेगा.

BJP ने मुद्दे को कम्युनल बना दिया- NC

पार्टी के एक सीनियर लीडर ने कहा, "BJP ने कुछ हिंदू ग्रुप्स का सपोर्ट करके इस मुद्दे को कम्युनल मुद्दा बना दिया है और अगर मुस्लिम स्टूडेंट्स के एडमिशन कैंसिल कर दिए गए या उन्हें दूसरे कॉलेजों में जाने के लिए मजबूर किया गया तो यह मुद्दा एक बड़े कम्युनल झगड़े में बदल सकता है."

कैबिनेट विस्तार पर भी हो सकती है चर्चा

उमर अब्दुल्ला सरकरा में के लंबे समय से इंतज़ार किए जा रहे कैबिनेट विस्तार पर भी चर्चा होने की संभावना है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने पहले दावा किया था कि वह उपचुनावों के बाद कैबिनेट विस्तार करेंगे. मुख्यमंत्री तीन और मंत्री बना सकते हैं, क्योंकि J&K में कैबिनेट में मंजूर संख्या 9 है.