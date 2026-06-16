मुहर्रम से पहले महबूबा मुफ्ती की अपील, जुलूसों की मिले अनुमति, PSA बंदियों की रिहाई की मांग

जम्मू-कश्मीर में PDP प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने मंगलवार को प्रशासन से अपील की कि वे घाटी में मुहर्रम के जुलूस निकालने की इजाज़त दें और ईरान से जुड़े घटनाक्रमों पर हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में लिए गए युवाओं को रिहा करें.

एक बयान में, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक जुलूस इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अहम हिस्सा हैं और इन्हें इस तरह से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे लोगों की भावनाओं और संवैधानिक अधिकारों का सम्मान हो.इस्लामिक नए साल का पहला महीना, मुहर्रम, जम्मू-कश्मीर में बुधवार से शुरू होगा और 10वें दिन, यानी 26 जून को 'आशूरा' का जुलूस निकाला जाएगा.

'मुहर्रम सांस्कृतिक ताने-बाने का अंग'

महबूबा ने कहा, "मुहर्रम चिंतन, त्याग और याद करने का समय है. इमाम हुसैन के आदर्श लोगों को न्याय, करुणा और मानवीय गरिमा के लिए खड़े होने की प्रेरणा देते हैं. सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि शोक मनाने वाले लोग इन पवित्र दिनों को आज़ादी और शांति से मना सकें." उन्होंने आगे कहा,"मुहर्रम सिर्फ़ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ताने-बाने का एक अभिन्न अंग है.जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए मुहर्रम का गहरा धार्मिक और भावनात्मक महत्व है और प्रशासन को शोक मनाने वालों और श्रद्धालुओं के लिए सभी ज़रूरी इंतज़ाम करने चाहिए."

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सरकार से व्यवस्थाएं सुधारने पर जोर

PDP प्रमुख ने प्रशासन से आग्रह किया कि वे धार्मिक सभाओं और जुलूसों के सुचारू संचालन के लिए ट्रैफ़िक मैनेजमेंट, स्वास्थ्य सुविधाओं, साफ़-सफ़ाई, पीने के पानी, बिजली और अन्य ज़रूरी सेवाओं के लिए उचित इंतज़ाम करें.

युवाओं पर मामला दर्ज करने पर जताई चिंता

ईरान से जुड़े हालिया घटनाक्रमों को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों में शामिल कई युवाओं पर PSA के तहत मामला दर्ज करने और उन्हें J&K के बाहर जेलों में रखने की खबरों पर चिंता ज़ाहिर करते हुए महबूबा ने कहा कि ऐसी कार्रवाई "बेहद चिंताजनक है और इससे युवाओं के और दूर होने का ख़तरा है." उन्होंने कहा कि युवाओं के ख़िलाफ़ 'सख़्त कानूनों' का इस्तेमाल, खासकर मुहर्रम के पवित्र महीने के दौरान, 'संवेदनहीन और उल्टा असर डालने वाला' है.

उन्होंने कहा कि मुहर्रम वह समय है जब लोग शोक मनाते हैं और कर्बला में दी गई कुर्बानियों को याद करते हैं. यह चिंतन, करुणा और पीड़ितों के साथ एकजुटता का समय है. ऐसे संवेदनशील समय में, सरकार को सज़ा देने वाले उपायों से लोगों का दर्द बढ़ाने के बजाय उनसे जुड़ना चाहिए, उनकी चिंताओं को सुनना चाहिए और उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाना चाहिए.

महबूबा ने प्रशासन से आग्रह किया कि वे ऐसे सभी मामलों की तुरंत समीक्षा करें, हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करें और आगे कोई भी ज़बरदस्ती वाला कदम न उठाएं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों की भावनाओं और शिकायतों को दूर करने के लिए बातचीत और संवाद ही सबसे असरदार तरीका है.

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