हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirमुहर्रम से पहले महबूबा मुफ्ती की अपील, जुलूसों की मिले अनुमति, PSA बंदियों की रिहाई की मांग

मुहर्रम से पहले महबूबा मुफ्ती की अपील, जुलूसों की मिले अनुमति, PSA बंदियों की रिहाई की मांग

Jammu Kashmir News In Hindi: महबूबा ने कहा कि मुहर्रम चिंतन, त्याग और याद करने का समय है. इमाम हुसैन के आदर्श लोगों को न्याय, करुणा और मानवीय गरिमा के लिए खड़े होने की प्रेरणा देते हैं.

Reported By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Edited By: ज़हीन तकवी |  Updated at : 16 Jun 2026 10:37 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में PDP प्रमुख महबूबा मुफ़्ती ने मंगलवार को प्रशासन से अपील की कि वे घाटी में मुहर्रम के जुलूस निकालने की इजाज़त दें और ईरान से जुड़े घटनाक्रमों पर हुए विरोध-प्रदर्शनों के दौरान पब्लिक सेफ्टी एक्ट (PSA) के तहत हिरासत में लिए गए युवाओं को रिहा करें.

एक बयान में, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि धार्मिक जुलूस इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अहम हिस्सा हैं और इन्हें इस तरह से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे लोगों की भावनाओं और संवैधानिक अधिकारों का सम्मान हो.इस्लामिक नए साल का पहला महीना, मुहर्रम, जम्मू-कश्मीर में बुधवार से शुरू होगा और 10वें दिन, यानी 26 जून को 'आशूरा' का जुलूस निकाला जाएगा.

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

'मुहर्रम सांस्कृतिक ताने-बाने का अंग'

महबूबा ने कहा, "मुहर्रम चिंतन, त्याग और याद करने का समय है. इमाम हुसैन के आदर्श लोगों को न्याय, करुणा और मानवीय गरिमा के लिए खड़े होने की प्रेरणा देते हैं. सरकार की यह ज़िम्मेदारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि शोक मनाने वाले लोग इन पवित्र दिनों को आज़ादी और शांति से मना सकें." उन्होंने आगे कहा,"मुहर्रम सिर्फ़ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह क्षेत्र के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक ताने-बाने का एक अभिन्न अंग है.जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए मुहर्रम का गहरा धार्मिक और भावनात्मक महत्व है और प्रशासन को शोक मनाने वालों और श्रद्धालुओं के लिए सभी ज़रूरी इंतज़ाम करने चाहिए."

यह भी पढ़ें: Jammu kashmir Weather news: जम्मू में झमाझम बारिश, वैष्णो देवी यात्रियों को चिलचिलाती गर्मी से राहत

सरकार से व्यवस्थाएं सुधारने पर जोर 

PDP प्रमुख ने प्रशासन से आग्रह किया कि वे धार्मिक सभाओं और जुलूसों के सुचारू संचालन के लिए ट्रैफ़िक मैनेजमेंट, स्वास्थ्य सुविधाओं, साफ़-सफ़ाई, पीने के पानी, बिजली और अन्य ज़रूरी सेवाओं के लिए उचित इंतज़ाम करें.

युवाओं पर मामला दर्ज करने पर जताई चिंता 

ईरान से जुड़े हालिया घटनाक्रमों को लेकर हुए विरोध-प्रदर्शनों में शामिल कई युवाओं पर PSA के तहत मामला दर्ज करने और उन्हें J&K के बाहर जेलों में रखने की खबरों पर चिंता ज़ाहिर करते हुए महबूबा ने कहा कि ऐसी कार्रवाई "बेहद चिंताजनक है और इससे युवाओं के और दूर होने का ख़तरा है." उन्होंने कहा कि युवाओं के ख़िलाफ़ 'सख़्त कानूनों' का इस्तेमाल, खासकर मुहर्रम के पवित्र महीने के दौरान, 'संवेदनहीन और उल्टा असर डालने वाला' है.

उन्होंने कहा कि मुहर्रम वह समय है जब लोग शोक मनाते हैं और कर्बला में दी गई कुर्बानियों को याद करते हैं. यह चिंतन, करुणा और पीड़ितों के साथ एकजुटता का समय है. ऐसे संवेदनशील समय में, सरकार को सज़ा देने वाले उपायों से लोगों का दर्द बढ़ाने के बजाय उनसे जुड़ना चाहिए, उनकी चिंताओं को सुनना चाहिए और उनके ज़ख्मों पर मरहम लगाना चाहिए.

महबूबा ने प्रशासन से आग्रह किया कि वे ऐसे सभी मामलों की तुरंत समीक्षा करें, हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करें और आगे कोई भी ज़बरदस्ती वाला कदम न उठाएं.  उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि लोगों की भावनाओं और शिकायतों को दूर करने के लिए बातचीत और संवाद ही सबसे असरदार तरीका है.

यह भी पढ़ें: Punjab Politics: पंजाब की खिचड़ी कश्मीर में पका रहे नवजोत सिंह सिद्धू? इन तस्वीरों ने बढ़ाई सियासी हलचल

Published at : 16 Jun 2026 10:33 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS MEHBOOBA MUFTI Muharram 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
मुहर्रम से पहले महबूबा मुफ्ती की अपील, जुलूसों की मिले अनुमति, PSA बंदियों की रिहाई की मांग
मुहर्रम से पहले महबूबा मुफ्ती की अपील, जुलूसों की मिले अनुमति, PSA बंदियों की रिहाई की मांग
जम्मू और कश्मीर
Jammu kashmir Weather news: जम्मू में झमाझम बारिश, वैष्णो देवी यात्रियों को चिलचिलाती गर्मी से राहत
जम्मू में झमाझम बारिश, वैष्णो देवी यात्रियों को चिलचिलाती गर्मी से राहत
जम्मू और कश्मीर
Punjab Politics: पंजाब की खिचड़ी कश्मीर में पका रहे नवजोत सिंह सिद्धू? इन तस्वीरों ने बढ़ाई सियासी हलचल
पंजाब की खिचड़ी कश्मीर में पका रहे नवजोत सिंह सिद्धू? इन तस्वीरों ने बढ़ाई सियासी हलचल
जम्मू और कश्मीर
36 साल बाद भी घर वापसी का इंतजार! कश्मीरी पंडितों को लेकर पनुन कश्मीर ने उठाया सुरक्षा का मुद्दा
36 साल बाद भी घर वापसी का इंतजार! कश्मीरी पंडितों को लेकर पनुन कश्मीर ने उठाया सुरक्षा का मुद्दा
Advertisement

वीडियोज

Ram Mandir Donation Controversy | Sandeep Chaudhary: भगवान राम मंदिर चढ़ावा कौन लूट रहा है?
POK Protest Against Pakistan Army | Abp Report: आजाद होगा PoK? फौज के अत्याचार से दहला रावलकोट!
Maharastra Politics | Shiv Sena UBT Split: सांसद गायब, बगावत की आहट! उद्धव ठाकरे का किला ढह रहा है?
UP Election 2027 | Mahadangal: फिर 'हिंदू-मुसलमान' ,2027 के लिए क्या यही है विपक्ष का फॉर्मूला?
2026 Toyota Hilux: भारत में सबसे दमदार Pickup बनने आ रही है? #toyota #hilux #autolive2026 Toyota Hilux: भारत में सबसे दमदार Pickup बनने आ रही है? #toyota #hilux #autolive
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ईरान से यूएस की डील पर ओवैसी को नहीं रहा भरोसा, जानें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा?
ईरान से यूएस की डील पर ओवैसी को नहीं रहा भरोसा, जानें डोनाल्ड ट्रंप को लेकर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP में 24 जून तक बंद रहेंगे स्कूल, भीषण गर्मी के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला
UP में 24 जून तक बंद रहेंगे स्कूल, भीषण गर्मी के बीच योगी सरकार का बड़ा फैसला
क्रिकेट
पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन! जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
पहले टी20 में ऐसी होगी ऑस्ट्रेलिया-बांग्लादेश की प्लेइंग-11, जानें पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
बॉलीवुड
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में दीपिका पादुकोण को रिप्लेस करेंगी आलिया भट्ट, शूटिंग भी की शुरू?
विश्व
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है यह डील?
Explained: ईरान-अमेरिका समझौते में किसकी जीत और किसे मिली हार, दुनिया के लिए क्यों अहम है डील?
विश्व
ईरान से डील के बीच ऐसे क्या बोले गए जी-7 में ट्रंप, मिडिल ईस्ट में फिर से भड़क उठे शोले
ईरान से डील के बीच ऐसे क्या बोले गए जी-7 में ट्रंप, मिडिल ईस्ट में फिर से भड़क उठे शोले
इंडिया
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
यूपी से लेकर उत्तराखंड तक… बीजेपी नेता के कई ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से हड़कंप, जानें पूरा मामला
इंडिया
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
'रेप के बाद ब्लैकमेल, तुम मुसलमान बन गई हो...', एयरफोर्स ऑफिसर की पत्नी के साथ रूह कंपाने वाली दरिंदगी
ENT LIVE
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
Gen-Z होने के बावजूद वेदांग रैना को पसंद है ओल्ड स्कूल रोमांस जैसे लव लेटर लिखना!
ENT LIVE
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
29 South Film Review: बिना Toxicity वाली Saiyaara, अगर Love Story के शौकीन हो तो मिस मत करना
ABP NEWS
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में पूछे गए सवाल पर एकनाथ शिंदे का रिएक्शन वायरल हो गया है
ABP NEWS
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
सर्वे विभाग का अधिकारी 'करोड़पति' निकला! छापेमारी के दौरान नकदी देखकर आँखें फटी की फटी रह गईं।
ABP NEWS
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
चमोली में मामूली बहस तलवारें चलने वाली झड़प में बदल गई, घटना का वीडियो वायरल हो गया।
Embed widget