जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद, यात्रियों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन

जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH-44) पर शनिवार (01 अगस्त) सुबह से सभी तरह के वाहनों की आवाजाही रोक दी गई. उधमपुर जिले के समरोली इलाके में दवाल ब्रिज के पास सड़क की मरम्मत का काम चल रहा है. वहीं रामबन इलाके में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते कई जगहों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने की घटनाएं भी सामने आई हैं. ऐसे हालात में यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

अधिकारियों के मुताबिक, हाईवे पर सड़क की सतह पूरी तरह कीचड़ और फिसलन से भर गई है. ऐसे में वाहनों का चलना सुरक्षित नहीं है. समरोली में दवाल ब्रिज के पास एक तरफ से रास्ता बहाल करने का काम तेजी से किया जा रहा है. NHAI की टीम, भारी मशीनें और ट्रैफिक पुलिस मौके पर लगातार काम कर रही है ताकि जल्द से जल्द सड़क को फिर से चालू किया जा सके.

यात्रियों से फिलहाल यात्रा टालने की अपील

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि जब तक हाईवे पूरी तरह साफ और सुरक्षित घोषित नहीं किया जाता, तब तक NH-44 पर यात्रा करने से बचें. अधिकारियों का कहना है कि मौसम की स्थिति को देखते हुए फिलहाल सड़क मार्ग से सफर करना जोखिम भरा हो सकता है.

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रेलवे ने शुरू की स्पेशल ट्रेन सेवा

हाईवे बंद होने के बाद श्रीनगर और माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी. इसे देखते हुए नॉर्दर्न रेलवे ने बडगाम और माता वैष्णो देवी कटरा के बीच स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है.

यह स्पेशल ट्रेन दोपहर एक बजे बडगाम से रवाना होगी और शाम 4:20 बजे कटरा पहुंचेगी. रास्ते में यह श्रीनगर, बनिहाल और संगलदान स्टेशनों पर भी रुकेगी. वापसी में ट्रेन शाम 5:05 बजे कटरा से चलेगी और रात 8:30 बजे बडगाम पहुंचेगी. इस दौरान भी ट्रेन संगलदान, बनिहाल और श्रीनगर स्टेशनों पर निर्धारित समय के अनुसार ठहरेगी.

हाईवे खुलने तक जारी रहेगी सुविधा

रेलवे का कहना है कि जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सामान्य ट्रैफिक बहाल होने तक यह स्पेशल ट्रेन सेवा यात्रियों की सुविधा के लिए जारी रहेगी. इससे सड़क बंद होने के कारण फंसे लोगों को राहत मिलेगी और घाटी तथा जम्मू के बीच यात्रा करना आसान होगा.

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