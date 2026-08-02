#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर: शहीद जवानों के परिवारों को मिली नौकरी, LG ने सौंपा नियुक्ति पत्र

जम्मू-कश्मीर: शहीद जवानों के परिवारों को मिली नौकरी, LG ने सौंपा नियुक्ति पत्र

Jammu Kashmir News: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को J&K पुलिस के दो शहीद जवानों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे हैं.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 02 Aug 2026 07:25 AM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों से लड़ते हुए शहीद हुए सभी जवानों के परिवारों का ख्याल रखने के सरकार के वादे और संकल्प को पूरा करते हुए, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को J&K पुलिस के दो शहीद जवानों के परिजनों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे.

आज राजभवन में जिन दो लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए, उनमें J&K पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अली वानी की पत्नी इंशा नज़ीर और J&K पुलिस हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी के बेटे अबसार आशिक कुरैशी शामिल थे. इंस्पेक्टर वानी 2023 में ड्यूटी के दौरान शहीद हुए थे, जबकि हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी पिछले महीने ही आतंकवादियों की गोली लगने से शहीद हो गए थे.

जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद, यात्रियों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन

LG ने शहादत को किया नमन

LG मनोज सिन्हा ने हेड कांस्टेबल आशिक हुसैन कुरैशी की सर्वोच्च शहादत को नमन किया, जो 22 जुलाई 2026 को अनंतनाग में एक आतंकी हमले के दौरान ड्यूटी पर शहीद हुए थे. उन्होंने परिवार को प्रशासन की ओर से हर संभव मदद और सहयोग का भरोसा दिलाया. पिछले हफ्ते, उपराज्यपाल ने शहीद के परिवार के प्रति एकजुटता दिखाने के लिए बडगाम जिले के बीरवाह इलाके के लालपोरा में उनके घर का दौरा भी किया था.

इंस्पेक्टर मसरूर अली वानी को आतंकियों ने मारी थी गोली

इसी तरह इंस्पेक्टर मसरूर अली वानी को 29 अक्टूबर 2023 को श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में ईदगाह मैदान में स्थानीय युवाओं के साथ क्रिकेट खेलते समय लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के एक आतंकवादी ने गोली मार दी थी. मसरूर ने 39 दिनों तक मौत से जंग लड़ी. पहले उनका इलाज सौरा के SKIMS अस्पताल और पारस अस्पताल जैसे स्थानीय अस्पतालों में हुआ, और फिर उन्हें एयरलिफ्ट करके नई दिल्ली के AIIMS ले जाया गया.

नियुक्ति पत्र देते समय मौजूद से थे दोनों शहीद परिवार

इंस्पेक्टर मसरूर अली वानी को गोली लगने से हुए गंभीर घावों और उसके बाद छाती में हुए संक्रमण के कारण 7 दिसंबर 2023 को निधन हो गया. मौत के समय इंस्पेक्टर वानी की उम्र सिर्फ 34 साल थी और उनकी पत्नी गर्भवती थीं. आज नियुक्ति पत्र सौंपे जाते समय दोनों शहीदों के परिवार मौजूद थे. 

उपराज्यपाल ने शहीदों को किया नमन

LG ने इंस्पेक्टर मसरूर अली वानी और आशिक हुसैन कुरैशी की सर्वोच्च शहादत को श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवारों के प्रति एकजुटता व्यक्त की. यह नियुक्ति अनुकंपा के आधार पर की गई थी, जो ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले सुरक्षाकर्मियों के आश्रितों की मदद करने के सरकार के संकल्प का हिस्सा है.

कुलगाम हमला: CM ने किया मुआवजे का ऐलान, महबूबा मुफ्ती क्या बोलीं?

Published at : 02 Aug 2026 07:25 AM (IST)
Tags :
Manoj Sinha JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
जम्मू-कश्मीर: शहीद जवानों के परिवारों को मिली नौकरी, LG ने सौंपा नियुक्ति पत्र
शहीद जवानों के परिवारों को मिली नौकरी, LG ने सौंपा नियुक्ति पत्र
जम्मू और कश्मीर
कुलगाम हमला: CM ने किया मुआवजे का ऐलान, महबूबा मुफ्ती क्या बोलीं?
कुलगाम हमला: CM ने किया मुआवजे का ऐलान, महबूबा मुफ्ती क्या बोलीं?
जम्मू और कश्मीर
जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद, यात्रियों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन
जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद, यात्रियों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेन
जम्मू और कश्मीर
कुलगाम हमला: BJP ने पूर्व CM को घेरा, '6 महीने का वीजा...'
कुलगाम हमला: BJP ने पूर्व CM को घेरा, '6 महीने का वीजा...'
Advertisement

वीडियोज

Kiara Advani ने Toxic Controversy पर तोड़ी चुप्पी, Yash की फिल्म का किया बचाव
Ramayana Trailer में Lord Vishnu कौन? Ranbir Kapoor, Mahesh Babu या Saurabh Raj Jain
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Mannat:😱Vikrant की सुरक्षा की बड़ी जंग, अपनों के ही खिलाफ Mannat ने उठाया बड़ा कदम #sbs
Bollywood News: क्या राम गोपाल वर्मा और उर्मिला मातोंडकर ने गुप्त चुप तरीके से कर ली थी शादी? दिग्गज पत्रकार का दावा, चिरंजीवी ने कैसे खोला था राज? (01.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
BSSC की अध्यक्ष बनी पूर्व IPS शोभा ओहटकर, जानें कौन हैं?
BSSC की अध्यक्ष बनी पूर्व IPS शोभा ओहटकर, जानें कौन हैं?
विश्व
PoJK: मुजफ्फराबाद की ओर बढ़े 50 काफिले, लाइट मशीन गन से दबाई जा रही आवाज
PoJK: मुजफ्फराबाद की ओर बढ़े 50 काफिले, लाइट मशीन गन से दबाई जा रही आवाज
महाराष्ट्र
कांग्रेस नेता के X पोस्ट पर FIR, महाराष्ट्र साइबर ब्रांच ने शुरू की जांच
कांग्रेस नेता के X पोस्ट पर FIR, महाराष्ट्र साइबर ब्रांच ने शुरू की जांच
ओटीटी
'लॉक अप 2' से अलायंस' तक सारे रियलिटी शो के छक्के छुड़ाने आ रहा 'भोजपुरी बवाल', जानें कब और कहां देखें
'लॉक अप 2' से अलायंस' तक सारे रियलिटी शो के छक्के छुड़ाने आ रहा 'भोजपुरी बवाल', जानें कब और कहां देखें
इंडिया
शुभेंदु, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट…, JeM ऑपरेटिव की साजिश के खुलासे से हड़कंप
शुभेंदु, जंतर-मंतर प्रोटेस्ट…, JeM ऑपरेटिव की साजिश के खुलासे से हड़कंप
जम्मू और कश्मीर
कुलगाम हमला: CM ने किया मुआवजे का ऐलान, महबूबा मुफ्ती क्या बोलीं?
कुलगाम हमला: CM ने किया मुआवजे का ऐलान, महबूबा मुफ्ती क्या बोलीं?
ऑटो
15 अगस्त पर Mahindra का सरप्राइज, Panoramic Sunroof के साथ आएगी Scorpio N
15 अगस्त पर Mahindra का सरप्राइज, Panoramic Sunroof के साथ आएगी Scorpio N
एग्रीकल्चर
पीएम फसल बीमा योजना में बढ़ी आवेदन की तारीख, जानें नई डेडलाइन
पीएम फसल बीमा योजना में बढ़ी आवेदन की तारीख, जानें नई डेडलाइन
ENT LIVE
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
Nia Sharma की एक Photo से मची हलचल, क्या Sikander Singh संग हुआ Relationship Soft Launch?
ENT LIVE
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
Aaradhya Bachchan को था Ranbir Kapoor पर Crush, Aishwarya Rai ने बताया मजेदार किस्सा
ABP NEWS
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
Viral Video: ये है लुधियाना शहर का हाल!
ABP NEWS
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
Viral Video: दांतों से कार खींचकर हरिद्वार से गंगाजल ला रहा 'शिवभक्त'
ABP NEWS
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Viral Video: घर है या Snake Hostel!
Embed widget