जम्मू-कश्मीर में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, कई जिलों में फ्लैश फ्लड की आशंका
Jammu Kashmir Rain: पिछले 24 घंटे में जम्मू में लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया. मौसम विभाग ने जम्मू के कठुआ में 156, जम्मू में 79, कटरा में 71, सांबा में 55 एमएम बारिश रिकॉर्ड की है.
जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का अनुमान जताया है. इस दौरान जम्मू संभाग के कई जिलों में फ्लैश फ्लड आने की भी संभावना जताई गई है.
पिछले 24 घंटे में जम्मू में हो रही लगातार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. मौसम विभाग ने जम्मू के कठुआ में 156, जम्मू में 79, कटरा में 71, सांबा में 55 एमएम बारिश रिकॉर्ड की है. वहीं, मौसम विभाग ने अनुमान जताया है 11 और 12 अगस्त को प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.
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कई जिलों में हल्की बारिश के आसार
जम्मू डिवीजन के कुछ जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और कश्मीर डिवीजन के कुछ जिलों में बुधवार (12 अगस्त) सुबह या दोपहर के समय कुछ देर के लिए तेज बारिश हो सकती है. वहीं गुरुवार (13 अगस्त) से रविवार (16 अगस्त) तक कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.
साथ ही कुछ जगहों पर थोड़ी देर के लिए तेज बारिश भी हो सकती है. मौसम विभाग की माने तो 17 से 19 अगस्त तक प्रदेश में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं.
सुबह और दोपहर के समय कुछ जिलों में भारी बारिश या थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हो सकती है. वहीं, 20 से 22 अगस्त तक प्रदेश में कुछ-कुछ जगहों पर हल्की बारिश, गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है.
मौसम विभाग ने दी यह सलाह
मौसम विभाग ने सलाह दी है कि 11 और 12 और 17 से 19 अगस्त के दौरान कुछ जिलों में भारी बारिश, थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हो सकती है, साथ ही जम्मू डिवीजन के एक या दो जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है. वहीं, मूसलाधार बारिश, थोड़ी देर के लिए तेज बारिश से अचानक बाढ़ (flash floods), भूस्खलन (landslides), कीचड़ खिसकने (mudslides) की स्थिति बन सकती है.
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