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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirश्री माता वैष्णो देवी में नकली पौनी पालकी ऑपरेटरों पर एक्शन, 2 गिरफ्तार

श्री माता वैष्णो देवी में नकली पौनी पालकी ऑपरेटरों पर एक्शन, 2 गिरफ्तार

Shri Mata Vaishno Devi News: श्री माता वैष्णो देवी के यात्रियों से मनमाने दाम वसूल रहे नकली पौनी पालकी ऑपरेटरों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, पुलिस ने दो नकली ऑपरेटरों को पकड़ा है.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 12 Aug 2026 08:20 AM (IST)
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श्री माता वैष्णो देवी के यात्रियों के लिए सुरक्षा के खतरे के साथ-साथ मनमाने दाम वसूल रहे नकली पौनी पालकी ऑपरेटरों के खिलाफ पुलिस ने अभियान छेड़ा है. इस अभियान के तहत रियासी पुलिस ने बिना वैध पोनी कार्ड के काम कर रहे पोनी, पालकी ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई की है. पुलिस ने दो पोनी और पालकी ऑपरेटरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है.

दरअसल, श्री माता वैष्णो देवी जी के पैदल मार्ग पर पोनी और पालकी संचालन से जुड़े नियमों और कानूनों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए, रियासी पुलिस ने बाणगंगा पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र में बिना वैध पोनी कार्ड के काम कर रहे दो पोनी और पालकी ऑपरेटरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है.

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बिना वैध पोनी कार्ड के काम करते पाए गए दो लोग

बताया गया कि बाणगंगा पुलिस चौकी की एक पुलिस टीम अपने अधिकार क्षेत्र में नियमित गश्त पर निकली और पोनी और पालकी ऑपरेटरों की जांच के लिए एक औचक नाका चेकिंग पॉइंट बनाया. पौनी और पालकी वाली की जांच के दौरान, दो लोग बिना वैध पोनी कार्ड के काम करते पाए गए. उनकी पहचान राज सिंह, पुत्र वीर सिंह, निवासी काकरा ठकराकोट, रियासी और अभिषेक सिंह, पुत्र शंकर सिंह, निवासी ठकराकोट, रियासी के रूप में हुई है. यह कृत्य BNS की धारा 223(a) का उल्लंघन है.

पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की कार्रवाई

इस संबंध में, पुलिस स्टेशन कटरा में कानून की संबंधित धाराओं के तहत FIR नंबर 270/2026 और FIR नंबर 271/2026 दर्ज की गई हैं. रियासी पुलिस ने दोहराया कि तीर्थयात्रियों और आगंतुकों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए, पोनी और पालकी संचालन से जुड़े निर्धारित नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, खासकर उन इलाकों में जहां तीर्थयात्रियों की भारी आवाजाही होती है. हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता वैष्णो देवी का दर्शन करने आते हैं, ऐसे में यह कार्रवाई बेहद अहम मानी जा रही है.

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Published at : 12 Aug 2026 08:20 AM (IST)
Tags :
Shri Mata Vaishno Devi JAMMU KASHMIR NEWS Katra NEWS
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