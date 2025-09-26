लद्दाख में हाल ही में हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों ने पूरे क्षेत्र को हिला कर रख दिया. इस घटना को लेकर लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने बयान दिया है. उन्होंने कहा कि लद्दाख जैसे शांतिपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण क्षेत्र में ऐसी स्थिति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. उनका कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे एक बड़ी साजिश की बू आती है और इसमें कई बाहरी लोगों की भूमिका संदिग्ध है.

एलजी गुप्ता ने बताया कि विरोध प्रदर्शन के दौरान हालात अचानक बिगड़े और भीड़ ने हिंसक रूप ले लिया. स्थिति इस हद तक पहुंच गई कि कुछ लोगों ने सुरक्षा बलों के वाहनों को जलाने का प्रयास किया. उन्होंने इसे गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि लद्दाख की शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

#WATCH | On violent protest in Leh, Ladakh LG Kavinder Gupta says, "What happened in Ladakh is very unfortunate... there was a huge conspiracy behind this mob, many of whom were from outside, as we've noticed. We don't want this kind of situation to be created in Ladakh, a… pic.twitter.com/xyuRbis0xX — ANI (@ANI) September 26, 2025

लद्दाख प्रदर्शन के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ- कविंदर गुप्ता

उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि प्रशासन मामले की गहन जांच कर रहा है. सुरक्षा एजेंसियां इस बात की पड़ताल में जुटी हैं कि किन संगठनों या व्यक्तियों ने इस प्रदर्शन को भड़काया और इसके पीछे किन बाहरी ताकतों का हाथ है. एलजी ने साफ कहा कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.

लोगों को गुमराह होने से बचाएं प्रशासन

कविंदर गुप्ता ने लोगों से अपील की कि वे शांति बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें. उन्होंने कहा कि लद्दाख हमेशा से अपनी शांति, संस्कृति और भाईचारे के लिए जाना जाता है. ऐसे में हिंसा और अराजकता फैलाने वाले तत्व क्षेत्र की छवि को नुकसान पहुंचा रहे हैं. उन्होंने स्थानीय नेताओं और सामाजिक संगठनों से भी अपील की कि वे लोगों को गुमराह होने से बचाएं और शांति बहाली में प्रशासन का सहयोग करें.

हिंसक घटनाओं में अब तक करीब 90 लोग घायल

एलजी ने बताया कि हिंसक घटनाओं में अब तक करीब 90 लोग घायल हुए हैं. इनमें से 19 अभी भी उपचाराधीन हैं. उन्होंने कहा कि कई लोगों को मामूली चोटें आई हैं जबकि कुछ को गंभीर चोटों के कारण भर्ती रखा गया है. गुप्ता ने भरोसा जताया कि सभी घायलों की स्थिति जल्द ही सामान्य हो जाएगी और उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी. शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं. लद्दाख में धारा 163 लागू कर दी गई है और एहतियातन स्कूल-कॉलेजों को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है. एलजी ने कहा कि यह कदम लोगों की सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी थे.

पुलिस और केंद्रीय बलों ने इलाके में तेज की गश्त

प्रदर्शन में हुए नुकसान को लेकर भी प्रशासन सतर्क है. पुलिस और केंद्रीय बलों ने इलाके में गश्त तेज कर दी है ताकि स्थिति पर नियंत्रण रखा जा सके. प्रशासन का कहना है कि हालात फिलहाल काबू में हैं और आम लोगों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है.

लद्दाख के एलजी ने आश्वासन दिया कि क्षेत्र की शांति को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि साजिश करने वालों और हिंसा फैलाने वाले लोगों की पहचान कर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.