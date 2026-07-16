अमरनाथ यात्रा के कैमरों ने सुलझाई बच्ची की मौत की गुत्थी, UP से हिट-एंड-रन का आरोपी अरेस्ट

आतंकवादियों के हमले से अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए लगाए गए सिक्योरिटी कैमरे जम्मू-कश्मीर पुलिस के लिए एक बड़ा हथियार साबित हुए हैं. इन कैमरों की मदद से पुलिस ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में हुए एक "ब्लाइंड हिट-एंड-रन" (Blind Hit-and-Run) केस को सफलतापूर्वक सुलझा लिया है. कश्मीर में 11 साल की मासूम बच्ची की मौत के लिए जिम्मेदार एक टूरिस्ट ड्राइवर को उत्तर प्रदेश के लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है.

यह दर्दनाक हादसा 10 जुलाई को कुलगाम के केपी कॉलोनी (KP Colony), वेस्सू के पास हुआ था. एक अज्ञात गाड़ी ने 11 साल की नाबालिग बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी थी. गंभीर रूप से घायल बच्ची को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC), अनंतनाग ले जाया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. घटना के बाद पीड़ित परिवार ने जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर विरोध प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई थी.

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CCTV खंगालने के लिए बनी SIT, 3000 KM का फुटेज चेक किया

इस मामले में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था और न ही गाड़ी का कोई रजिस्ट्रेशन नंबर पुलिस के पास था. काजीगुंड पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत मामला दर्ज कर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) का गठन किया गया. कुलगाम के एसएसपी (SSP) अनायत अली चौधरी के नेतृत्व में टीम ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए लगे कैमरों के 3 हज़ार किलोमीटर से ज़्यादा लंबे CCTV फुटेज को खंगाला और टेक्निकल सबूतों की बारीकी से जांच की.

लखनऊ से गिरफ्तारी, बरेली से गाड़ी बरामद

तकनीकी निगरानी (Technical Surveillance) के जरिए पुलिस को पता चला कि आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद यूपी भाग गया है. जेएंडके पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान अरुण गुप्ता के रूप में हुई है, जो यूपी के बाराबंकी जिले के बेहरीनबाग का रहने वाला है. उसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया. पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने दुर्घटना में शामिल अपनी कार (UP32-QQ-9512) को लखनऊ से 250 किलोमीटर दूर बरेली में छिपा दिया था.

यूपी और जेएंडके पुलिस की लगातार पूछताछ के बाद आरोपी ने गाड़ी का पता बताया. जब कार बरामद हुई, तो सामने का बायां बम्पर क्षतिग्रस्त मिला, जिससे बच्ची को टक्कर लगी थी.

आरोपी और उसकी गाड़ी को आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए कुलगाम लाया गया है. इस पूरे ऑपरेशन ने साबित कर दिया है कि बेहतर तालमेल और तकनीक के सही इस्तेमाल से कोई भी अपराधी कानून की नज़रों से बच नहीं सकता.