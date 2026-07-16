जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर 20 जुलाई को दिल्ली में प्रदर्शन करने जा रहे जम्मू कश्मीर की सत्तारूढ़ नेशनल कांफ्रेंस को उसी के घर में भारतीय जनता पार्टी घेरेगी. भारतीय जनता पार्टी ने उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ 20 जुलाई को कश्मीर घाटी में व्यापक प्रदर्शन की रूपरेखा तैयार की है.

बीजेपी उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ कश्मीर घाटी में करेगी प्रदर्शन

जम्मू कश्मीर में बीजेपी के जम्मू मुख्यालय में हुई बैठक में यह तय किया गया कि उमर अब्दुल्ला सरकार जनता की अपेक्षाओं पर पूरा नहीं उतरी है. बैठक में यह फैसला लिया गया कि जिस दिन उमर अब्दुल्ला दिल्ली में जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने को लेकर प्रदर्शन करेगी, उसी दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कश्मीर घाटी में उमर अब्दुल्ला के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे.

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'उमर सरकार 20 जुलाई को विफलताओं छुपाने के लिए कर ही प्रदर्शन'- सत शर्मा

इस पार्टी की अध्यक्षता करते हुए जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा कि उमर सरकार विफलताओं से भरी सरकार रही है, जिसमें भ्रष्टाचार युवाओं के साथ किए गए झूठे वादे भी शामिल है. भारतीय जनता पार्टी उमर सरकार को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार खराब होती सार्वजनिक सेवाओं और विकास जैसे मुद्दों पर घेरेगी की तथा साथ ही जनता को यह भी बताएगी कि दिल्ली में 20 जुलाई को होने वाला प्रदर्शन अपनी विफलताओं को छुपाने का एक प्रयास है.

वही इस बैठक में शामिल हुए जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने सरकारी नौकरियों में आउटसोर्सिंग की नीति की आलोचना की. उन्होंने कहा कि बिना पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती व्यवस्था की ऐसी नीति से हेरा फेरी पक्षपात और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा.

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