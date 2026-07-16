जम्मू-कश्मीर में पलटेगी सरकार? BJP का बड़ा दावा, 'NC के विधायक मुफ्त में बिकने को तैयार, हम...'

जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने दावा किया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के सभी विधायक मुफ्त में बिकने को तैयार है. एबीपी न्यूज़ से बातचीत में उन्होंने यह भी साफ किया बीजेपी किसी भी कीमत पर जम्मू कश्मीर में मौजूदा सरकार को अस्थिर कर सरकार नहीं बनाएगी. 20 जुलाई को प्रस्तावित भारतीय जनता पार्टी की उमर अब्दुल्ला के खिलाफ रैली से पहले एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए सुनील शर्मा ने कहा कि उनके विधायक मुफ्त में बिकने को तैयार हैं लेकिन हम लेने को तैयार नहीं हैं. जब हमें सरकार नहीं बनानी तो हम उनके विधायकों क्यों लेंगे.

'बिना सरकार बनाए सब हो रहा है'

सुनील शर्मा ने ने कहा कि हम सरकार तोड़कर सरकार नहीं बनाना चाहते. यह खुद टूटे हुए हैं. नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि उन्हें जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने की जरूरत क्या है, वैसे ही जम्मू कश्मीर में सब कुछ उन्हीं का हो रहा है. उन्होंने कहा, "बिना सरकार बनाए वो सब हो रहा है. हमने 370 के लिए बोला कि यह धारा दोबारा यहां नहीं आएगी, यह अब सरकार ने भी मान लिया है. हमने कहा कि जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा, तो सरकार ने भी यह भी मान लिया. हमने कहा 35 ए दफन हो चुका है तो 35 ए दफन हो चुका है. हमने कहा जमात-ए-इस्लामी से हुर्रियत तक सभी राष्ट्र विरोधी है और सब बैन होगी, वह बैन हो गई."

'...तो हम यहां सरकार बनाते'

सुनील शर्मा ने कहा, "प्रदेश में कोई भी राजनीतिक कैदी नहीं है. सब अराजक तत्व हैं. सरकार ने यह भी मान लिया तो हमें सरकार बनाने की जरूरत क्या है. अगर यह सब करने में हमें कहीं मुश्किल होती तो हम यहां सरकार बनाते."

'बीजेपी सरकार बनाएगी तो मैंडेट लेकर बनाएगी'

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाएगी तो मैंडेट लेकर बनाएगी. हम सरकार तोड़कर नहीं बनाएंगे बल्कि हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे.

हम सरकार को बेनकाब करेंगे- सुनील शर्मा

20 जुलाई को दिल्ली में उमर अब्दुल्ला के संभावित प्रदर्शन को लेकर सुनील शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने कश्मीर में प्रदर्शन इसलिए रखा क्योंकि पार्टी लोगों को संदेश देना चाहते हैं. उन्होंने दावा किया कि 20 जुलाई जम्मू कश्मीर के इतिहास का एक अहम दिन होने वाला है. यह जम्मू कश्मीर में राजनीति की एक नया दिशा तय करेगा. जहां एक तरफ से पिछले 2 साल से प्रदेश में चल रही सरकार नौजवानों के अधिकारों का हनन कर रही है, आउटसोर्सिंग के नाम पर अपने लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं, भ्रष्टाचार एक सीमा को पार कर गया है, जहां घमंड में चूर एक मुख्यमंत्री प्रदेश में पंचायत चुनाव नहीं करवाना चाहते, वहां प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हमारा यह दायित्व बनता है कि हम लोगों के मुद्दों को उठाएं. हम उस दिन सचिवालय का घेराव करके सरकार को बेनकाब करेंगे.

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