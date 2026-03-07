हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirKashmir News: कश्मीर में बदलेगा मौसम, वादियों में बारिश और बर्फबारी के आसार, जानें मौसम का हाल

Kashmir News: कश्मीर में बदलेगा मौसम, वादियों में बारिश और बर्फबारी के आसार, जानें मौसम का हाल

Kashmir Weather Update: कश्मीर में रिकॉर्ड गर्मी और बारिश की कमी के बाद मौसम बदलने वाला है. 7 से 17 मार्च के बीच कई जगह बादल, हल्की बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 07 Mar 2026 03:32 PM (IST)
Preferred Sources

फरवरी महीने और मार्च के पहले हफ्ते में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और ज्यादा से  ज्यादा टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के बाद मार्च महीने के दूसरे हफ्ते में कश्मीर घाटी के लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर है. मौसम विभाग ने शनिवार को अगले कुछ दिनों में जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश और बर्फबारी के साथ आमतौर पर बादल छाए रहने का अनुमान लगाया है.

श्रीनगर में मौसम विभाग के डायरेक्टर डॉ. मुख्तार अहमद के अनुसार 7 से 9 मार्च के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम में बदलाव के चलते बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि 10 से 12 मार्च तक, इस इलाके में आमतौर पर बादल छाए रहने और कई जगहों पर ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. इस दौरान कुपवाड़ा, बांदीपोरा, गंदेरबल और अनंतनाग के कुछ ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है.

मौसम में बदलाव के साथ होगी हल्की बारिश या बर्फबारी

जानकारी के अनुसार, 13 से 15 मार्च तक मौसम आमतौर पर बादल छाए रहने और ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बारिश या बर्फबारी होने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि 16 और 17 मार्च को भी ऐसे ही हालात बने रहने की संभावना है. इस बीच, मौसम विभाग ने किसानों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उन्हें मौसम की संभावित गतिविधियों को देखते हुए 10 से 12 मार्च तक खेती का काम रोकने के लिए कहा गया है.

डॉ. अहमद ने यह भी कहा कि 9 मार्च के बाद केंद्र शासित प्रदेश में कई जगहों पर 12 मार्च तक दिन के तापमान में 4-6°C की गिरावट आने की संभावना है. फरवरी महीने में जहां 65 प्रतिशत से ज्यादा बारिश की कमी देखी गई, वहीं दिसंबर और जनवरी महीने में 83% से ज्यादा बारिश की कमी दर्ज की गई.

ये भी पढ़िए- Srinagar News: जम्मू-कश्मीर में फरवरी ने तोड़े बारिश के रिकॉर्ड, कई जगह सूखे के हालात, 100 साल बाद हुआ ऐसा!

श्रीनगर में दर्ज की गई मात्र 5.3 mm बारिश

फरवरी 2026 ने जम्मू और कश्मीर में बारिश के रिकॉर्ड बदल दिए हैं, कई खास मौसम ने या तो अब तक के सबसे कम रिकॉर्ड को तोड़ दिया. बदले मौसम की वजह से सर्दियों में गर्मी हुई और फरवरी में कम बारिश की वजह से J&K में सूखा जैसे हालात बन गए.

इस फरवरी में श्रीनगर में मात्र 5.3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई और 1901 से मौजूद रिकॉर्ड के हिसाब से, यह 1960 के बाद फरवरी में सबसे कम बारिश है, जब 5.8 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी. डेटा के हिसाब से श्रीनगर शहर के लिए एक सदी से ज्यादा की रिकॉर्डिंग में 2026 सबसे ज्यादा सूखा फरवरी में से एक होगा.

जम्मू शहर में इस फरवरी रिकॉर्ड की गई 0 mm बारिश

जेमो डिवीजन की बात करें, तो जम्मू शहर में इस फरवरी में 0 mm बारिश रिकॉर्ड की गई. 1925 से मौजूद रिकॉर्ड बताते हैं कि फरवरी में इतनी पूरी तरह से बारिश न होना इससे पहले 1945 में एक बार हुआ है. इससे फरवरी 2026 101 साल के रिकॉर्ड किए गए डेटा में दूसरा जीरो-रेनफॉल वाला फरवरी बन जाता है, जो मैदानी इलाकों में सूखा के हालात की जिम्मेदार को दिखाता है.

ये भी पढ़िए- मीरवाइज उमर फारूक बोले, 'मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण'

Published at : 07 Mar 2026 03:32 PM (IST)
Tags :
Kashmir Weather Kashmir News Kashmir Snowfall JAMMU NEWS J&K Rain
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
Kashmir News: कश्मीर में बदलेगा मौसम, वादियों में बारिश और बर्फबारी के आसार, जानें मौसम का हाल
कश्मीर में बदलेगा मौसम, वादियों में बारिश और बर्फबारी के आसार, जानें मौसम का हाल
जम्मू और कश्मीर
मीरवाइज उमर फारूक बोले, 'मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण'
मीरवाइज उमर फारूक बोले, 'मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण'
जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir News: JKCA फंड मामले में पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला को झटका, कोर्ट ने आरोप तय करने का दिया आदेश
जम्मू-कश्मीर: JKCA फंड मामले में पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला को झटका, कोर्ट ने आरोप तय करने का दिया आदेश
जम्मू और कश्मीर
Srinagar News: जम्मू-कश्मीर में फरवरी ने तोड़े बारिश के रिकॉर्ड, कई जगह सूखे के हालात, 100 साल बाद हुआ ऐसा!
जम्मू-कश्मीर में फरवरी ने तोड़े बारिश के रिकॉर्ड, कई जगह सूखे के हालात, 100 साल बाद हुआ ऐसा!
Advertisement

वीडियोज

Iran US-Israel War: Midnight Attack! ईरान ने दागीं 5 बैलिस्टिक मिसाइलें | War Latest Update
US Israel Iran War: इजरायल में बजे हमले वाले सायरन, मची अफरा-तफरी | Breaking | Donald Trump
Iran Israel War: ईरान की राजधानी में भीषण बमबारी | War Update
Lebanon में युद्ध की आग, दुनिया की नजरें टिकीं | Iran-Israel War | America | Trump
Iran Israel War: मिडिल ईस्ट में बारूदी गंध..भीषण हुई जंग | Khamenei Death | Donald Trump | War
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
कौन है ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाला पाकिस्तानी आसिफ रजा मर्चेंट? ईरान से निकला कनेक्शन, जानें सब कुछ
कौन है ट्रंप की हत्या की साजिश रचने वाला पाकिस्तानी आसिफ रजा मर्चेंट? ईरान से निकला कनेक्शन, जानें सब कुछ
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
IPS अंशिका वर्मा संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की बनेंगी दुल्हनिया, 29 मार्च को होगी शादी
IPS अंशिका वर्मा संभल एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई की बनेंगी दुल्हनिया, 29 मार्च को होगी शादी
बॉलीवुड
Friday Box Office: नई फिल्मों पर भारी पड़ी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' की हालत खराब, जानें-फ्राइडे की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
नई फिल्मों पर भारी पड़ी 'द केरल स्टोरी 2', 'ओ रोमियो' ने तोड़ा दम, जानें-फ्राइडे कलेक्शन
क्रिकेट
शादी के 24 घंटे के भीतर मैदान पर उतरे अर्जुन तेंदुलकर, एक दिन पहले भी खेला था क्रिकेट; देखें वीडियो 
शादी के 24 घंटे के भीतर मैदान पर उतरे अर्जुन तेंदुलकर, एक दिन पहले भी खेला था क्रिकेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP News: केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर की लखनऊ एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग, बाल-बाल बचे डिप्टी CM
विश्व
ईरान के हमलों से घबराया सऊदी, रियाद पहुंचे आसिम मुनीर, क्या जंग में शामिल होगा पाकिस्तान?
ईरान के हमलों से घबराया सऊदी, रियाद पहुंचे आसिम मुनीर, क्या जंग में शामिल होगा पाकिस्तान?
हेल्थ
महिलाओं की आंखें मांगती हैं हर उम्र में खास देखभाल, जानें आई केयर टिप्स
महिलाओं की आंखें मांगती हैं हर उम्र में खास देखभाल, जानें आई केयर टिप्स
यूटिलिटी
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जान लें अपने अधिकार? हर भारतीय महिला के लिए हैं जरूरी
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जान लें अपने अधिकार? हर भारतीय महिला के लिए हैं जरूरी
ENT LIVE
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
Jab Khuli Kitaab: Pankaj Kapur और Dimple Kapadia की दिल छू लेने वाली कहानी
ENT LIVE
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
Dhurandhar 2 Trailer Review, Ranveer Singh के नए Avatar ने बढ़ाया Fans का Craze
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Embed widget