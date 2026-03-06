जम्मू-कश्मीर में फरवरी ने तोड़े बारिश के रिकॉर्ड, कई जगह सूखे के हालात, 100 साल बाद हुआ ऐसा!

जम्मू और कश्मीर में फरवरी 2026 ने बारिश के रिकॉर्ड बदल दिए हैं. कई खास मौसम स्टेशनों ने या तो अब तक के सबसे कम रिकॉर्ड को तोड़ दिया है या बहुत करीब आ गए हैं. खराब मौसम की वजह से सर्दियों में हीटवेव हुई है और अब फरवरी में कम बारिश की वजह से J&K में सूखे जैसे हालात बन रहे हैं.

इस फरवरी में समर कैपिटल श्रीनगर में सिर्फ 5.3 mm बारिश रिकॉर्ड की गई. 1901 से मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक यह 1960 के बाद फरवरी में सबसे कम बारिश है. जब 5.8 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी. लेटेस्ट डेटा के मुताबिक श्रीनगर शहर के लिए एक सदी से ज्यादा की रिकॉर्डिंग में 2026 सबसे सूखे फरवरी में से एक होगा.

इस महीने शून्य रिकॉर्ड की गई बारिश

जम्मू डिवीजन की बात करें तो जम्मू शहर में इस फरवरी में शून्य बारिश रिकॉर्ड की गई. 1925 से मौजूद रिकॉर्ड बताते हैं कि फरवरी में इतनी बुरी तरह से बारिश न होना इससे पहले सिर्फ एक बार 1945 में हुआ है. इससे फरवरी 2026 101 साल के रिकॉर्ड किए गए डेटा में सिर्फ दूसरा जीरो-रेनफॉल वाला फरवरी बन जाता है, जो मैदानी इलाकों में सूखे के हालात की गंभीरता को दिखाता है.

श्रीनगर में मौसम ऑफिस के अनुसार दिसंबर और जनवरी के महीने में बारिश में 80% की कमी दर्ज की गई और फरवरी के महीने में तापमान 21 सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 12 डिग्री ज्यादा था. इस हीटवेव जैसे हालात की वजह से पहाड़ियों पर बर्फ तेजी से पिघल रही थी.

श्रीनगर मौसम विभाग के अधिकारियों ने क्या कहा?

श्रीनगर में मौसम ऑफिस के अधिकारियों ने कहा कि अगर मार्च के महीने में बर्फबारी नहीं हुई, तो अप्रैल तक सारी बर्फ पिघल जाने से सूखे का सामना करना पड़ेगा. उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में 17.7 mm बारिश रिकॉर्ड की गई. जो 1977 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से फरवरी में अब तक की सबसे कम बारिश है. इससे पहले सबसे कम बारिश 1997 में 21.8 mm हुई थी, जिसका मतलब है कि इस साल ने उस रिकॉर्ड को पूरी तरह तोड़ दिया है.

गुलमर्ग के ऊंचाई वाले स्टेशन पर 48.0 mm बारिश रिकॉर्ड की गई. 1967 से उपलब्ध डेटा के अनुसार, यह 1985 के बाद फरवरी में सबसे कम बारिश है, जब 24.8 mm बारिश हुई थी. हालांकि यह अब तक की सबसे कम बारिश नहीं है, लेकिन यह कश्मीर के बर्फ पर निर्भर जोन में से एक के लिए मौसम के नियमों से काफी अलग है.

दक्षिण कश्मीर में कैसा रहा बारिश का हाल

दक्षिण कश्मीर में काजीगुंड में 13.0 mm बारिश हुई, जो 1963 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे कम बारिश है. पिछला रिकॉर्ड सबसे कम बारिश 2020 में 31.6 mm थी. इसका मतलब है कि इस साल की कुल बारिश पहले से ही चिंताजनक बेंचमार्क के आधे से भी कम है.

इसी तरह पहलगाम में 23.4 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जो 1979 के बाद से फरवरी में हुई सबसे कम बारिश है. पिछला सबसे कम बारिश 2020 में 23.6 mm थी, जो इस साल थोड़ी ही ज्यादा थी.

कोकेरनाग में कैसा रहा फरवरी का महीना

कोकेरनाग में 13.0 mm बारिश रिकॉर्ड की गई. 1978 से अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से, यह फरवरी में अब तक की दूसरी सबसे कम बारिश है, जो 2020 में दर्ज अब तक की सबसे कम 11.8 mm बारिश से थोड़ी ज्यादा है.

चिनाब वैली इलाके में, बनिहाल में 8.4 mm बारिश रिकॉर्ड की गई, जो 1962 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे कम बारिश है, और इसने 2020 में हुई पिछली सबसे कम बारिश 27.6 mm को काफी बड़े अंतर से तोड़ दिया.

बटोटे में इतनी रिकॉर्ड हुई बारिश

बटोटे में 18.8 mm बारिश हुई, जो 1978 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से अब तक की सबसे कम बारिश है, और 2020 में 38.6 mm के पिछले सबसे कम रिकॉर्ड को पार कर गई. भद्रवाह में 49.0 mm बारिश हुई, जो 1978 के बाद से फरवरी में तीसरी सबसे कम बारिश है, इससे पहले 1985 में 32.8 mm और 2020 में अब तक की सबसे कम 18.8 mm बारिश हुई थी.

शिवालिक की तलहटी में, कटरा में 0 mm बारिश हुई, जो 1981 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से फरवरी में अब तक की सबसे कम बारिश है, और 2023 में 5.0 mm के पिछले सबसे कम रिकॉर्ड को पार कर गई.