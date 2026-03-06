हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirमीरवाइज उमर फारूक बोले, 'मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण'

मीरवाइज उमर फारूक बोले, 'मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण'

Kashmir News In Hindi: मीरवाइज उमर को आज जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ाने से पहले हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जो जमात की नमाज़ के लिए बंद थी.उन्होंने इसको लेकर एक्स पर टिप्पणी की है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 06 Mar 2026 09:26 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के पूर्व चेयरमैन और मुताहिदा मजलिस-ए-उलेमा के हेड मीरवाइज उमर फारूक ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या के विरोध में घाटी में बढ़ी पाबंदियों पर चिंता जताई है. मीरवाइज उमर को आज जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज़ पढ़ाने से पहले हाउस अरेस्ट कर लिया गया, जो जमात की नमाज़ के लिए बंद थी.

इसको लेकर मीरवाइज ने X पर कहा, “घाटी में पाबंदियां जारी हैं और रमज़ान के पवित्र महीने में शुक्रवार को ये और बढ़ा दी गई हैं. मुझे भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, और इन बहुत मुबारक दिनों में, जब हज़ारों लोग दुआ और रास्ता दिखाने के लिए मस्जिदों में आते हैं, जामा मस्जिद के मिंबर पर सन्नाटा है और मस्जिद की ओर जाने वाली सभी गलियों में बैरिकेडिंग कर दी गई है. यह बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है.”

कश्मीर में प्रदर्शन को देखते बढ़ीं पाबंदियां

ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के विरोध में जमात की नमाज़ के बाद विरोध प्रदर्शनों की आशंका के चलते शुक्रवार को कश्मीर घाटी में आने-जाने पर पाबंदियां और बढ़ा दी गईं.

श्रीनगर शहर में सुबह-सुबह बड़ी संख्या में पुलिस और पैरामिलिट्री के जवानों को तैनात किया गया था ताकि भीड़ जमा न हो. अधिकारियों ने कहा कि शहर में आने वाले ज़रूरी चौराहों पर कंसर्टिना तार और बैरिकेड लगाए गए थे, साथ ही यह भी कहा कि ये कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम थे. हालांकि, मीरवाइज ने कहा कि आज कश्मीर में जो दुख है, वह सिर्फ पाबंदियों की वजह से नहीं है. उन्होंने कहा,
“दुनिया भर के मुसलमान वेस्ट एशिया में इजरायल और अमेरिका के हमले से दुखी और बहुत परेशान हैं.”

इजरायल और अमेरिका अपने फायदे में बिगाड़ रहा हालात- मीरवाइज 

मीरवाइज ने कहा कि इजरायल और US अपने फायदे के हिसाब से इस इलाके को ‘नया रूप’ देना चाहते हैं. उन्होंने कहा, "इसके लिए, वे किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, यहां तक कि एक देश के मुखिया और एक महान आध्यात्मिक नेता अयातुल्ला खामेनेई की बेरहमी से हत्या और एक आज़ाद देश ईरान पर हमला भी, जिससे पूरा इलाका संकट और दुख में डूब गया है." खामेनेई की हत्या पर हुए विरोध प्रदर्शनों का ज़िक्र करते हुए, मीरवाइज़ ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों ने इस हमले की निंदा की है और एक उम्मा (समुदाय) के तौर पर बंटवारे से आगे बढ़कर एक आवाज़ में एकजुटता दिखाई है.” उन्होंने कहा, “उम्मा ऐसे पलों में नहीं बंट सकती. जब किसी एक हिस्से पर नाइंसाफ़ी होती है, तो दर्द पूरे शरीर को होता है.”

ईरान और फिलिस्तीन के साथ एकजुट- मीरवाइज

मीरवाइज़ ने कहा कि वह ईरान और फ़िलिस्तीन के लोगों और उन सभी लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हैं जो इस इलाके और उससे आगे हमले का खामियाज़ा भुगत रहे हैं. उन्होंने आगे कहा, “सभी इंसानों की जान कीमती है, और युद्ध और हिंसा इंसानों की बनाई मुसीबतें हैं जिनसे कीमती जानें जाती हैं. अल्लाह सबकी रक्षा करे, दुख मनाने वालों को सब्र दे, और ज़ुल्म करने वालों को जल्दी इंसाफ़ दिलाए और ज़ुल्म सहने वालों को आज़ाद करे.”

और पढ़ें
Published at : 06 Mar 2026 09:22 PM (IST)
Tags :
House Arrest Mirwaiz Umar Farooq JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जम्मू और कश्मीर
मीरवाइज उमर फारूक बोले, 'मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण'
मीरवाइज उमर फारूक बोले, 'मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण'
जम्मू और कश्मीर
Jammu Kashmir News: JKCA फंड मामले में पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला को झटका, कोर्ट ने आरोप तय करने का दिया आदेश
जम्मू-कश्मीर: JKCA फंड मामले में पूर्व CM फारूक अब्दुल्ला को झटका, कोर्ट ने आरोप तय करने का दिया आदेश
जम्मू और कश्मीर
Srinagar News: जम्मू-कश्मीर में फरवरी ने तोड़े बारिश के रिकॉर्ड, कई जगह सूखे के हालात, 100 साल बाद हुआ ऐसा!
जम्मू-कश्मीर में फरवरी ने तोड़े बारिश के रिकॉर्ड, कई जगह सूखे के हालात, 100 साल बाद हुआ ऐसा!
जम्मू और कश्मीर
Kashmir News: अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद कश्मीर घाटी में तनाव, जुमे की नमाज से पहले लाल चौक सील
कश्मीर: अयातुल्ला खामेनेई की मौत के बाद कश्मीर घाटी में तनाव, जुमे की नमाज से पहले लाल चौक सील
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी के सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
'...तो मैं उनकी उंगली काट देता', बंगाल में चुनाव से पहले TMC सांसद की CEC ज्ञानेश कुमार को धमकी!
दिल्ली NCR
फांसी घर विवाद: विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए अरविंद केजरीवाल, 'मुझे खुशी होती अगर...'
फांसी घर विवाद: विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए अरविंद केजरीवाल, 'मुझे खुशी होती अगर...'
साउथ सिनेमा
'अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं', शादी के बाद रश्मिका संग ननिहाल पहुंचे विजय देवरकोंडा, मामा ने शेयर की फोटोज
'अपने संस्कारों से जुड़े हुए हैं', शादी के बाद रश्मिका संग ननिहाल पहुंचे विजय देवरकोंडा, मामा ने शेयर की फोटोज
विश्व
हिजबुल्लाह-हूती और हमास से बैलिस्टिक मिसाइल तक... सद्दाम हुसैन के बाद ईरान ने खुद को जंग के लिए कैसे किया था तैयार?
प्रॉक्सी नेटवर्क से बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तक... सद्दाम हुसैन के बाद ईरान ने खुद को कैसे किया था तैयार?
क्रिकेट
IND vs NZ: क्या फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा सकता है भारत? आंकड़ों से समझिए टीम इंडिया की जीत के कितने प्रतिशत चांस
क्या फाइनल में न्यूजीलैंड को हरा सकता है भारत? आंकड़ों से समझिए टीम इंडिया की जीत के कितने प्रतिशत चांस
इंडिया
'भारत क्या किसी का गुलाम है, उनकी हिम्मत...' अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की दी छूट तो भड़के ओवैसी
'भारत क्या किसी का गुलाम, उनकी हिम्मत...' अमेरिका ने रूसी तेल खरीदने की दी छूट तो भड़के ओवैसी
जनरल नॉलेज
Kurds In Iran: कौन हैं 4 मुस्लिम मुल्कों में रहने वाले कुर्द, जानें ईरान के लिए कैसे बन सकते हैं काल?
कौन हैं 4 मुस्लिम मुल्कों में रहने वाले कुर्द, जानें ईरान के लिए कैसे बन सकते हैं काल?
हेल्थ
High Cholesterol: इस बीमारी में भी राहत देती है कोलेस्ट्रॉल की यह दवा, नई स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली बात
इस बीमारी में भी राहत देती है कोलेस्ट्रॉल की यह दवा, नई स्टडी में सामने आई चौंकाने वाली बात
ENT LIVE
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
Ranveer Singh की ‘Dhurandhar: The Revenge’ trailer कल 11:01AM, मेगा spy action का धमाका
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
Dhurandhar: The Revenge का Trailer 11:01 बजे होगा release , Ranveer Singh बनेंगे Liyari के King
ENT LIVE
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
Roslin Web Series Review: बवाल Ending वाली ये Web Series इसके Climax के लिए देख डालो
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Embed widget