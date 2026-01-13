हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर जाने वाले पर्यटकों की मायूसी होगी खत्म, 16-25 जनवरी तक जमकर बर्फबारी का अनुमान

जम्मू-कश्मीर जाने वाले पर्यटकों की मायूसी होगी खत्म, 16-25 जनवरी तक जमकर बर्फबारी का अनुमान

Kashmir Weather Update: जम्मू-कश्मीर में सूखे के लंबे दौर के बाद राहत भरी खबर है. मौसम विभाग ने 16-25 जनवरी के बीच भारी से बहुत भारी बर्फबारी का अनुमान लगाया है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 13 Jan 2026 06:40 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर के निवासियों और यहां आने वाले पर्यटकों के लिए लंबे इंतजार के बाद राहत भरी खबर आई है. मौसम विभाग (IMD) ने राज्य में जारी शुष्क सर्दी के दौर के समाप्त होने की घोषणा की है. अगले दस दिनों के भीतर क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बर्फबारी का अनुमान जताया गया है, जो इस सीजन की सबसे महत्वपूर्ण मौसमी हलचल साबित होगी.

मौसम विज्ञान केंद्र, श्रीनगर के अनुसार, 16 से 25 जनवरी के बीच एक के बाद एक 2 से 3 सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ इस क्षेत्र को प्रभावित करेंगे. पहला चरण (16 जनवरी), इसकी तीव्रता कम होगी और इसका प्रभाव केवल कुछ ही इलाकों तक सीमित रहने की उम्मीद है.

दूसरा चरण (18-21 जनवरी), यह मध्यम स्तर का होगा, जिससे ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी शुरू हो जाएगी. तीसरा और सबसे तीव्र चरण (21-25 जनवरी), इस दौरान मौसम का सबसे उग्र रूप देखने को मिलेगा. विभाग ने जम्मू-कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बर्फबारी की 75% संभावना जताई है.

मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ों तक हिमपात की संभावना

विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार बर्फबारी केवल पहाड़ों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि कश्मीर के मैदानी इलाकों में भी मध्यम से भारी हिमपात होने के पूरे आसार हैं.

इन क्षेत्रों में होगी भारी बर्फबारी

गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम और दूधपथरी. अन्य उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 'बहुत भारी' बर्फबारी की चेतावनी दी गई है.

सूखे के कारण बढ़ी थी चिंता

इस साल सर्दियों में बर्फबारीहोने के कारण पर्यटन और कृषि (खासकर सेब के बागान) पर बुरा असर पड़ रहा था. जलाशयों का जलस्तर भी काफी नीचे चला गया था. मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा, "यह नमी न केवल पर्यटन के लिए बल्कि क्षेत्र की पारिस्थितिकी और जल संसाधनों के लिए भी अत्यंत आवश्यक है." प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाई हुई है और पर्यटकों व स्थानीय लोगों को मौसम के अपडेट के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है.

और पढ़ें
Published at : 13 Jan 2026 06:39 PM (IST)
Tags :
Kashmir Weather Update JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
इंडिया
केरल में BJP को बड़ा झटका, तिरुवनंतपुरम नगर निगम उपचुनाव में हारा कैंडिडेट, अब बहुमत से दूर!
केरल में BJP को बड़ा झटका, तिरुवनंतपुरम नगर निगम उपचुनाव में हारा कैंडिडेट, अब बहुमत से दूर!
आईपीएल 2026
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: शाहिद कपूर की फिल्म ‘रोमियो’ से रणदीप हुड्डा का आखिरी वक्त पर एग्जिट
PAN, Aadhaar, Live Selfie: Crypto Trading का नया Rulebook | Paisa Live
Khabar Gawah Hai: BMC चुनाव का महासंग्राम... किसकी जीत किसकी हार? | BMC Elections 2026 | Ajit Pawar
Udne Ki Aasha: Car पर अंडे और टूटा कांच, क्या Salaee को पहले ही हो गया था खतरे का एहसास? (13.01.2026)
Top News: अभी की बड़ी खबरें | Bangladesh Violence | Bihar Crime | KGMU | BMC Elctions 2026
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
इंडिया
केरल में BJP को बड़ा झटका, तिरुवनंतपुरम नगर निगम उपचुनाव में हारा कैंडिडेट, अब बहुमत से दूर!
केरल में BJP को बड़ा झटका, तिरुवनंतपुरम नगर निगम उपचुनाव में हारा कैंडिडेट, अब बहुमत से दूर!
आईपीएल 2026
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
बॉलीवुड
Dhurandhar Vs The Raja Saab: 'धुरंधर' या 'द राजा साब', बॉक्स ऑफिस पर किसका कब्जा? देखें मंगलवार कलेक्शन
'धुरंधर' या 'द राजा साब', बॉक्स ऑफिस पर किसका कब्जा? देखें मंगलवार कलेक्शन
विश्व
Earthquake: इस देश में आया भयानक भूकंप, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.3 की तीव्रता, क्या सुनामी का खतरा?
Earthquake: इस देश में आया भयानक भूकंप, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.3 की तीव्रता, क्या सुनामी का खतरा?
ट्रेंडिंग
हर्षा रिछारिया ने छोड़ी धर्म की राह, बोली अपना धर्म अपने पास रखो, इस पर चलने से मैं कर्जदार हुई- वीडियो वायरल
हर्षा रिछारिया ने छोड़ी धर्म की राह, बोली अपना धर्म अपने पास रखो, इस पर चलने से मैं कर्जदार हुई
जनरल नॉलेज
गाय और भैंस के मांस में क्या होता है अंतर, जांच में कैसे पता चलता है डिफरेंस?
गाय और भैंस के मांस में क्या होता है अंतर, जांच में कैसे पता चलता है डिफरेंस?
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget