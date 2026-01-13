हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर: मस्जिद-मदरसों की होगी निगरानी, NC सांसद बोले, 'ये धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है'

जम्मू-कश्मीर: मस्जिद-मदरसों की होगी निगरानी, NC सांसद बोले, 'ये धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है'

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर की मस्जिदों और धार्मिक उपदेशकों की निगरानी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मामले पर सांसद रूहुल्लाह मेहदी ने सवाल खड़े कर दिए हैं.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 13 Jan 2026 04:59 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर में मस्जिद-मदरसों की निगरानी होगी. इसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है. श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने आरोप लगाया कि कश्मीर में पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा मस्जिदों और धार्मिक उपदेशकों की निगरानी संविधान का उल्लंघन है और धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है.

श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए रूहुल्लाह ने कहा कि मस्जिद के उपदेशकों की जानकारी इकट्ठा करना और धार्मिक जगहों की निगरानी बढ़ाना सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि यह एक बड़े वैचारिक प्रोजेक्ट का हिस्सा है.

'RSS की सोच से मेल नहीं खाते'

सांसद ने कहा, "यह कोई सामान्य कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है. यह एक खास दक्षिणपंथी विचारधारा का प्रोजेक्ट है जो उन धर्मों को कंट्रोल करना चाहती है जो RSS की सोच से मेल नहीं खाते."

उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को बिना किसी डर के आजादी से धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है. सांसद ने कहा, "निगरानी, डराना-धमकाना और धार्मिक कामों को कंट्रोल करने की कोशिशें संवैधानिक अधिकारों का साफ उल्लंघन है."

सांसद ने निगरानी को लेकर उठाए सवाल

रूहुल्लाह ने "निगरानी की अतिरिक्त परतों" की जरूरत पर सवाल उठाया, यह तर्क देते हुए कि राज्य के पास पहले से ही नागरिकों का बहुत सारा व्यक्तिगत डेटा है. उन्होंने कहा, "आपके पास पहले से ही आधार कार्ड है, आपके पास पहले से ही सारी जानकारी है. अगर आप किसी खास धर्म से जुड़े लोगों को चुनकर उन पर अतिरिक्त निगरानी रखते हैं, तो यह उन्हें डराने की कोशिश प्रतीत होती है."

उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की निगरानी से धार्मिक मामलों में सीधा दखल हो सकता है. रूहुल्लाह ने कहा, "कल मस्जिद के उपदेशकों को बताया जा सकता है कि उन्हें कौन से उपदेश देने हैं और कौन से नहीं. इसका मतलब होगा कि धर्म के कामकाज को ही कंट्रोल में लाया जा रहा है."

सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं निगरानी के तय तरीके- आगा रूहुल्लाह मेहदी

सांसद ने कहा कि पुलिस, CID, इंटेलिजेंस यूनिट और पैरामिलिट्री फोर्स सहित सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले से ही निगरानी के तय तरीके हैं, और धार्मिक संस्थानों को अलग से निशाना बनाना एक खतरनाक संदेश भेजता है.

अपनी बात के दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का संक्षिप्त जिक्र करते हुए, रूहुल्लाह ने लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर पश्चिमी शक्तियों के "दोहरे मापदंडों" की आलोचना की, खासकर ईरान और गाजा के संदर्भ में, और कहा कि संप्रभु देशों के अंदरूनी मामलों में बाहरी दखलंदाजी गलत है.

और पढ़ें
Published at : 13 Jan 2026 04:58 PM (IST)
Tags :
Srinagar News Aga Syed Ruhullah Mehdi JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
इंडिया
कश्मीर घाटी की मस्जिदों में क्या चल रहा, पुलिस को बताना होगा! दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूछे जा रहे ये सवाल
कश्मीर घाटी की मस्जिदों में क्या चल रहा, पुलिस को बताना होगा! दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूछे जा रहे ये सवाल
आईपीएल 2026
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
Advertisement

वीडियोज

Bihar News: सवाल पूछते ही बिफरे Lalu दल के सांसद, Yadav समाज को दे दीं गंदी गालियां |ABPLIVE
Premanand Ji Maharaj के साथ अपनी मुलाकात पर क्या बोले Ashutosh Rana | Premanand Ji Maharaj Pravachan
Kargil में बहने लगी झील, बर्फ ही बर्फ देख आप चौंक जाएंगे । Snowfall । Cold । Jammu Kashmir
Trump का Iran Card: क्या India पर 75% Tariffs का खतरा?| Paisa Live
टैरिफ पर Trump के इस फैसले ने पूरी दुनिया को चौंकाया, ईरान से Trade को लेकर बढ़ाई टेंशन !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
'PAK में घुसकर तबाही मचाने को तैयार थी सेना', आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर पर खोला अब तक का सबसे बड़ा राज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
सुभासपा, निषाद पार्टी, अपना दल की मुश्किलें बढ़ा सकता है NDA का ये दल, यूपी में कर दिया बड़ा दावा
इंडिया
कश्मीर घाटी की मस्जिदों में क्या चल रहा, पुलिस को बताना होगा! दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूछे जा रहे ये सवाल
कश्मीर घाटी की मस्जिदों में क्या चल रहा, पुलिस को बताना होगा! दिल्ली ब्लास्ट के बाद पूछे जा रहे ये सवाल
आईपीएल 2026
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
RCB के फैंस के लिए बैड न्यूज, चिन्नास्वामी स्टेडियम में नहीं होंगे मैच; विराट कोहली की टीम के लिए 2 होम ग्राउंड फाइनल
टेलीविजन
'लाफ्टर शेफ 3' को ईशा मालवीय ने कहा- अलविदा, खुद बताई शो छोड़ने के पीछे की बड़ी वजह
'लाफ्टर शेफ 3' को ईशा मालवीय ने कहा- अलविदा, बताई शो छोड़ने की वजह
विश्व
Earthquake: इस देश में आया भयानक भूकंप, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.3 की तीव्रता, क्या सुनामी का खतरा?
Earthquake: इस देश में आया भयानक भूकंप, रिक्टर स्केल पर मापी गई 6.3 की तीव्रता, क्या सुनामी का खतरा?
शिक्षा
भैरव बटालियन में कैसे मिलती है नौकरी, कितनी होती है इन जवानों की सैलरी?
भैरव बटालियन में कैसे मिलती है नौकरी, कितनी होती है इन जवानों की सैलरी?
नौकरी
UP पुलिस की इस भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, ये कैंडिडेट्स तुरंत करें आवेदन
UP पुलिस की इस भर्ती के लिए आवेदन करने का आखिरी मौका, ये कैंडिडेट्स तुरंत करें आवेदन
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
ENT LIVE
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Freedom at Midnight 2 Review | Nikkhil Advani’s की शानदार Web Series | Sidhant Gupta, Arif Zakaria,
Paisa LIVE
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Bharat Coking Coal IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Paisa LIVE
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert:Gabion Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Laalo – Krishna Sada Sahaayate Review: इस फिल्म को हर हाल में देखिए, समझ आएगा सिनेमा का असली मतलब
Embed widget