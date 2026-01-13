जम्मू-कश्मीर: मस्जिद-मदरसों की होगी निगरानी, NC सांसद बोले, 'ये धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है'

जम्मू-कश्मीर में मस्जिद-मदरसों की निगरानी होगी. इसे लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है. श्रीनगर से नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी ने आरोप लगाया कि कश्मीर में पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों द्वारा मस्जिदों और धार्मिक उपदेशकों की निगरानी संविधान का उल्लंघन है और धार्मिक स्वतंत्रता का हनन है.

श्रीनगर में एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए रूहुल्लाह ने कहा कि मस्जिद के उपदेशकों की जानकारी इकट्ठा करना और धार्मिक जगहों की निगरानी बढ़ाना सिर्फ एक प्रशासनिक कदम नहीं है, बल्कि यह एक बड़े वैचारिक प्रोजेक्ट का हिस्सा है.

'RSS की सोच से मेल नहीं खाते'

सांसद ने कहा, "यह कोई सामान्य कानून-व्यवस्था का मामला नहीं है. यह एक खास दक्षिणपंथी विचारधारा का प्रोजेक्ट है जो उन धर्मों को कंट्रोल करना चाहती है जो RSS की सोच से मेल नहीं खाते."

उन्होंने कहा कि संविधान हर नागरिक को बिना किसी डर के आजादी से धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने का अधिकार देता है. सांसद ने कहा, "निगरानी, डराना-धमकाना और धार्मिक कामों को कंट्रोल करने की कोशिशें संवैधानिक अधिकारों का साफ उल्लंघन है."

सांसद ने निगरानी को लेकर उठाए सवाल

रूहुल्लाह ने "निगरानी की अतिरिक्त परतों" की जरूरत पर सवाल उठाया, यह तर्क देते हुए कि राज्य के पास पहले से ही नागरिकों का बहुत सारा व्यक्तिगत डेटा है. उन्होंने कहा, "आपके पास पहले से ही आधार कार्ड है, आपके पास पहले से ही सारी जानकारी है. अगर आप किसी खास धर्म से जुड़े लोगों को चुनकर उन पर अतिरिक्त निगरानी रखते हैं, तो यह उन्हें डराने की कोशिश प्रतीत होती है."

उन्होंने चेतावनी दी कि इस तरह की निगरानी से धार्मिक मामलों में सीधा दखल हो सकता है. रूहुल्लाह ने कहा, "कल मस्जिद के उपदेशकों को बताया जा सकता है कि उन्हें कौन से उपदेश देने हैं और कौन से नहीं. इसका मतलब होगा कि धर्म के कामकाज को ही कंट्रोल में लाया जा रहा है."

सुरक्षा एजेंसियों के पास हैं निगरानी के तय तरीके- आगा रूहुल्लाह मेहदी

सांसद ने कहा कि पुलिस, CID, इंटेलिजेंस यूनिट और पैरामिलिट्री फोर्स सहित सुरक्षा एजेंसियों के पास पहले से ही निगरानी के तय तरीके हैं, और धार्मिक संस्थानों को अलग से निशाना बनाना एक खतरनाक संदेश भेजता है.

अपनी बात के दौरान अंतरराष्ट्रीय मुद्दों का संक्षिप्त जिक्र करते हुए, रूहुल्लाह ने लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर पश्चिमी शक्तियों के "दोहरे मापदंडों" की आलोचना की, खासकर ईरान और गाजा के संदर्भ में, और कहा कि संप्रभु देशों के अंदरूनी मामलों में बाहरी दखलंदाजी गलत है.