कश्मीर में कनेक्टिविटी बहाल, श्रीनगर एयरपोर्ट से शुरू हुई उड़ानें, खुला जम्मू-श्रीनगर हाईवे

कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी के कारण पिछले दो दिनों से ठप पड़ा जनजीवन अब पटरी पर लौटने लगा है। मौसम में सुधार के साथ ही बुधवार को श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमानों का संचालन फिर से शुरू हो गया। साथ ही, जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-44) से बर्फ हटाने का काम पूरा होने के बाद वहां फंसे वाहनों को गंतव्य की ओर रवाना किया गया है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के अनुसार, श्रीनगर एयरपोर्ट पर रनवे, टैक्सीवे और एप्रन से बर्फ पूरी तरह हटा ली गई है। बुधवार सुबह 9:25 बजे पहली फ्लाइट के लैंड होने के साथ ही हवाई यातायात बहाल हो गया। अधिकारियों का कहना है कि यदि मौसम की स्थिति अनुकूल रहती है, तो दिन भर सामान्य उड़ानें जारी रहेंगी।

हालांकि, प्रशासन ने चेतावनी दी है कि धुंध के कारण विजिबिलिटी अब भी कम है, जिससे शुरुआती उड़ानों में देरी हो सकती है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी संबंधित एयरलाइंस के संपर्क में रहें।

नेशनल हाईवे पर फंसे वाहनों को मिली हरी झंडी

सड़क यातायात की बात करें तो बर्फबारी और फिसलन के कारण सोमवार शाम से बंद जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे (NH-44) को हल्के वाहनों (LMVs) के लिए खोल दिया गया है। काजीगुंड और उधमपुर, दोनों तरफ से फंसे हुए वाहनों को बारी-बारी से निकाला जा रहा है।

DSP ट्रैफिक (बनिहाल) एस.पी. सिंह ने बताया कि बनिहाल-रामसू सेक्टर में भारी बर्फ जमी थी, जिसे मशीनों द्वारा साफ कर दिया गया है। उन्होंने कहा, "फंसे हुए वाहनों के निकलने के बाद सामान्य यातायात बहाल कर दिया जाएगा। फिलहाल ट्रैफिक को सावधानी से रेगुलेट किया जा रहा है।"

पर्यटकों और स्थानीय लोगों को बड़ी राहत

पिछले दो दिनों से उड़ानों और सड़क मार्ग के बंद होने के कारण घाटी में फंसे सैकड़ों पर्यटकों ने इस बहाली पर राहत की सांस ली है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा शुरू करने से पहले आधिकारिक एडवाइजरी और ट्रैफिक अपडेट जरूर चेक करें।