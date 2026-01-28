जम्मू-कश्मीर में भारी बर्फबारी से जनजीवन ठप, सड़कें बंद और 58 उड़ानें रद्द

जम्मू-कश्मीर में लगातार हो रही भारी बर्फबारी ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है. मंगलवार (27 जनवरी) को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया और श्रीनगर हवाई अड्डे से सभी उड़ानें रद्द करनी पड़ीं. सड़क और हवाई यातायात पूरी तरह ठप होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. इसका असर आपातकालीन सेवाओं और सशस्त्र बलों की आवाजाही पर भी पड़ा.

श्रीनगर हवाई अड्डे पर कुल 58 उड़ानें रद्द की गईं है. जिनमें 29 आगमन और 29 प्रस्थान की उड़ानें शामिल थीं. अधिकारियों के अनुसार, लगातार हिमपात के कारण रनवे सुरक्षित नहीं रहा. इसलिए उड़ानों का संचालन संभव नहीं हो सका. इससे सैकड़ों पर्यटक श्रीनगर और आसपास के इलाकों में फंस गए.

बर्फबारी से जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद

घाटी के अधिकतर इलाकों में हल्का से मध्यम हिमपात हुआ, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई. सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है. काजीगुंड और बनिहाल के बीच भारी बर्फ जमा होने के कारण जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है. सड़क से बर्फ हटाने का काम जारी है. लेकिन फिलहाल किसी भी वाहन को गुजरने की अनुमति नहीं दी जा रही है.

बर्फबारी से कई ट्रेनें रद्द

बर्फबारी का असर रेल सेवाओं पर भी पड़ा है. बनिहाल और बडगाम के बीच कुछ ट्रेनें पहले रद्द करनी पड़ीं. हालांकि पटरियां साफ होने के बाद कुछ ही घंटों में सेवाएं फिर शुरू कर दी गईं. जिला प्रशासन और पुलिस ने लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं. कई जगहों पर पुलिसकर्मी बर्फ से ढकी सड़कों पर मरीजों को स्ट्रेचर पर उठाकर अस्पताल पहुंचाते नजर आए.

कई जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी

मौसम विभाग ने आगे भी हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात की संभावना जताई है. जम्मू-कश्मीर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कई जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है. इस बीच सोनमर्ग में हिमस्खलन की घटना हुई, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं है.

