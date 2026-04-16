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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर की बेटी का US में डंका, अनवी कॉल नॉर्थ कैरोलिना की टॉप वीमेन लीडर्स 2026 में शामिल

कश्मीर की बेटी का US में डंका, अनवी कॉल नॉर्थ कैरोलिना की टॉप वीमेन लीडर्स 2026 में शामिल

Anavi Kaul News: अनवी कौल अभी ड्यूक इंजीनियरिंग स्टूडेंट गवर्नमेंट की को-प्रेसिडेंट हैं, जहां 1,400 से अधिक अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं.

By : अजीत कुमार, स्टेट डेस्क | Edited By: सनातन कुमार | Updated at : 16 Apr 2026 06:49 PM (IST)
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जम्मू कश्मीर की बेटी अनवी कौल ने देश का मान बढ़ाया है. ड्यूक यूनिवर्सिटी में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही कश्मीर मूल की छात्रा अनवी कौल को नॉर्थ कैरोलिना की 'टॉप वीमेन लीडर्स 2026' में शामिल किया गया है. जम्मू और कश्मीर के साथ पूरे भारत के लिए यह एक गौरव का क्षण है.

एडवांस्ड बायोमेडिकल रिसर्च में दे रहीं योगदान

अनवी कौल अभी ड्यूक इंजीनियरिंग स्टूडेंट गवर्नमेंट की को-प्रेसिडेंट हैं, जहां 1,400 से अधिक अंडरग्रेजुएट इंजीनियरिंग छात्रों का प्रतिनिधित्व कर रही हैं. वो मुसाह लैब में स्नातक शोधकर्ता भी हैं, जहां वह इनोवेटिव चिप-आधारित मॉडलों का इस्तेमाल करके किडनी की बीमारियों के अध्ययन सहित एडवांस्ड बायोमेडिकल रिसर्च में योगदान दे रही हैं.

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शिक्षा से जुड़े क्षेत्र में लीडरशिप की भूमिका

अनवी ने प्रैट रिसर्च फेलो, टीचिंग असिस्टेंट और पीयर सक्सेस लीडर सहित कई शैक्षणिक और नेतृत्वकारी भूमिकाएं निभाई हैं, साथ ही कैंपस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर की जा रही पहल में सक्रिय रूप से हिस्सा लेती हैं.

कश्मीर के छात्रों की वैश्विक मौजूदगी

अनवी कौल धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की छात्रा रही हैं. उन्होंने इंटरनेशनल बैकलॉरिएट (IB) में 45 में से 45 अंक हासिल किए थे. कौल को अमेरिका में मिली उपलब्धि जम्मू और कश्मीर के छात्रों की बढ़ती वैश्विक मौजूदगी को उजागर करती है. जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर एकेडमिक एक्सीलेंस, लीडरशिप और इनोवेशन को दर्शाती है.

युवाओं के लिए प्रेरणा बनीं अनवी कौल

श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली अनवी कौल के पिता का नाम अविनाश कौल है. वो एक नामी कंपनी में सीईओ जैसे पद पर रह चुके हैं. अनवी कौल की यह सफलता देश के हजारों लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा है. अनवी कौल का नॉर्थ कैरोलिना की टॉप वीमेन लीडर्स 2026 में शामिल होना ये दिखाता है कि अगर लगन के साथ मेहनत सच्ची और सही दिशा में की गई हो तो लक्ष्य दूर नहीं. लाखों छात्र-छात्राओं की उम्मीद को जगाते हुए उनके सपनों को पूरा करने का संदेश दे रही हैं.

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About the author अजीत कुमार, स्टेट डेस्क

अजीत कुमार एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहे हैं. करीब एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. अपने दृष्टिकोण के प्रति जागरूक और हमेशा कुछ नया सीखने की जिज्ञासा. राजनीति की खबरों में खास रुचि. तथ्यों पर सवाल उठाने, डेटा विश्लेषण और सोच-समझकर निर्णय लेने में सक्षम. खाली वक्त में किताबें पढ़ने और संगीत से जुड़ाव.
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Published at : 16 Apr 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS Anavi Kaul
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