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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirRamban News: 'गौ-रक्षकवाद का जहर अब जम्मू-कश्मीर में फैल रहा', रामबन की घटना पर बोले मीरवाइज

Ramban News: 'गौ-रक्षकवाद का जहर अब जम्मू-कश्मीर में फैल रहा', रामबन की घटना पर बोले मीरवाइज

Ramban News in Hindi: जम्मू-कश्मीर के रामबन में गौ-रक्षकों के कथित हमले से बचने की कोशिश में 25 वर्षीय तनवीर अहमद चोपन की जान चली गई. मीरवाइज उमर फारूक ने सख्त कार्रवाई की मांग की.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: किशन कुमार | Updated at : 15 Apr 2026 08:48 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के रामबन जिले में कथित गौ-रक्षकों के हमले से बचने की कोशिश में एक 25 वर्षीय स्थानीय युवक की जान चली गई. इस घटना के बाद घाटी में तनाव और आक्रोश का माहौल है. कश्मीर के मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए प्रशासन से जम्मू-कश्मीर में सांप्रदायिकता के फैलाव को रोकने और आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, उखराल तहसील के मुंडखाल पोगल का रहने वाला तनवीर अहमद चोपन (25) 12 अप्रैल (रविवार) को एक दुधारू गाय और दो बछड़ों के साथ जम्मू से अपने पैतृक गांव लौट रहा था. स्थानीय लोगों और प्रत्यक्षदर्शियों का आरोप है कि रास्ते में कुछ अज्ञात कथित गौ-रक्षकों ने उसे रोक लिया और उस पर हमला कर दिया. खुद को बचाने की कोशिश में तनवीर वहां पास बहने वाले बिस्लेरी नाले (चिनाब नदी से जुड़ी जलधारा) में कूद गया.

घटना के बाद SDRF और जम्मू-कश्मीर पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से व्यापक तलाशी अभियान चलाया. करीब 48 घंटे से अधिक समय तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक का शव बरामद किया गया.

'गौ-रक्षकवाद का जहर अब जम्मू-कश्मीर में फैल रहा'

इस दर्दनाक घटना पर कश्मीर के मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया है. उन्होंने लिखा, "गौ-रक्षकवाद का जहर अब जम्मू-कश्मीर में भी फैल रहा है, जिसके परिणामस्वरूप तनवीर अहमद चोपन की मौत हो गई. यह घटना बेहद निंदनीय और अस्वीकार्य है." मीरवाइज ने चेतावनी देते हुए कहा कि इस घटना के पीछे जो लोग हैं, उन्हें ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो नजीर बने. अगर इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो इसके गंभीर परिणाम होंगे जिसकी जिम्मेदारी सत्ता में बैठे लोगों की होगी.

पुलिस का एक्शन: SIT गठित, 4 आरोपी गिरफ्तार

मामले की गंभीरता और सांप्रदायिक संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत एक्शन लिया है. इस पूरे प्रकरण की गहराई से जांच के लिए पुलिस ने एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया है. इलाके में एहतियातन पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.

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Published at : 15 Apr 2026 08:47 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS Umar Farooq
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