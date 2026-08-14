शहीदों को नमन: कठुआ में निकली पदयात्रा, देशभक्ति के रंग में दिखे अधिकारी और नागरिक

स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत जम्मू में कठुआ जिला प्रशासन ने शहीदों के सम्मान में पदयात्रा आयोजित की. शहीदी चौक से शुरू हुई पदयात्रा जिला पुलिस लाइन्स स्थित शहीद स्मारक पर समाप्त हुई. इसमें अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया.

पदयात्रा में डीआईजी जम्मू-सांबा-कठुआ रेंज श्रीधर पाटिल, डिप्टी कमिश्नर कठुआ राजेश शर्मा, एसएसपी कठुआ मोहित शर्मा समेत सिविल और पुलिस प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए. प्रतिभागियों ने देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के नारों के साथ शहीद स्मारक की ओर मार्च किया.

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शहीद स्मारक पर अर्पित की श्रद्धांजलि

पुलिस लाइन्स कठुआ स्थित शहीद स्मारक पहुंचने के बाद अधिकारियों और नागरिकों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी. इस दौरान देश की सेवा में उनके साहस, वीरता और सर्वोच्च बलिदान को याद किया गया.

एकता और जिम्मेदार नागरिकता का संदेश

पदयात्रा के जरिए प्रशासन ने नागरिकों को स्वतंत्रता सेनानियों और वीर सैनिकों के बलिदान से जोड़ने का संदेश दिया. प्रतिभागियों ने देश की एकता, अखंडता, सेवा और जिम्मेदार नागरिकता के मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई.

स्वच्छ और प्रगतिशील कठुआ का संकल्प

डिप्टी कमिश्नर राजेश शर्मा ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ आजादी का जश्न नहीं, बल्कि देश के लिए बलिदान देने वालों को याद करने का अवसर भी है. उन्होंने नागरिकों से कठुआ को स्वच्छ रखने, पर्यावरण और जल संसाधनों की रक्षा करने तथा विकास कार्यों में सहयोग की अपील की. कार्यक्रम शहीदों की विरासत को आगे बढ़ाने और मजबूत, स्वच्छ व जिम्मेदार कठुआ बनाने के संकल्प के साथ संपन्न हुआ.

अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने प्रशासन और कठुआ के लोगों के बीच मजबूत बंधन को दर्शाया और यह सामूहिक संदेश दिया कि जिले की प्रगति और समृद्धि एक साझा जिम्मेदारी है.

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