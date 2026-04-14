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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirबारामूला: लेक्चरर पर छात्रा से यौन उत्पीड़न का आरोप, जांच पूरी होने तक रहेंगे सस्पेंड

बारामूला: लेक्चरर पर छात्रा से यौन उत्पीड़न का आरोप, जांच पूरी होने तक रहेंगे सस्पेंड

Baramulla News In Hindi: यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आने के बाद बड़ी संख्या में छात्राएं अपनी कक्षाओं से बाहर निकल आईं. उन्होंने नारे लगाए और तत्काल कार्रवाई की मांग की.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: फयाज उल मुस्तफा | Updated at : 14 Apr 2026 07:49 AM (IST)
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बारामूला जिले के सोपोर इलाके में एक लेक्चरर पर छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप सामने आने के बाद, जम्मू-कश्मीर सरकार के शिक्षा विभाग ने जांच के आदेश दिए हैं और आरोपी शिक्षक के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है. 

सोपोर के सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में उस समय तनाव फैल गया, जब छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि एक सीनियर लेक्चरर ने उनकी एक सहपाठी का यौन उत्पीड़न किया है. सोमवार सुबह यौन उत्पीड़न के आरोप सामने आने के बाद बड़ी संख्या में छात्राएं अपनी कक्षाओं से बाहर निकल आईं. उन्होंने नारे लगाए और तत्काल कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि वे स्कूल परिसर के अंदर खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं.

आरोपी लेक्चरर निलंबित

इस बीच स्कूल शिक्षा निदेशालय कश्मीर (DSEK) ने आरोपी लेक्चरर को जांच पूरी होने तक निलंबित कर दिया है. एक आधिकारिक आदेश में कहा गया है कि निलंबित शिक्षक को BHSS बदुगाम, गुरेज से अटैच किया गया है, जबकि संयुक्त निदेशक (उत्तर) को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है, जिन्हें 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी.

सोपोर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इफ्तिखार तालिब ने बताया कि पुलिस ने इस घटना पर संज्ञान लिया है और FIR दर्ज कर ली है. उन्होंने कहा कि कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और जांच जारी है. साथ ही उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

प्रदर्शनकारी छात्राओं से पुलिस की बातचीत जारी 

पुलिस अधिकारी शांति बनाए रखने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रही छात्राओं से बातचीत भी कर रहे हैं, जबकि मामले में आगे की जांच जारी है. सोपोर के अतिरिक्त उपायुक्त एस.ए. रैना ने बताया कि सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल और सरकारी डिग्री कॉलेज सोपोर में 15 अप्रैल से 18 अप्रैल तक शैक्षणिक गतिविधियां निलंबित रहेंगी.

उत्पीड़न के आरोपों को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद, इलाके में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियाती कदम के तौर पर यह फैसला लिया गया है. फिलहाल इस मामले में जांच शुरू करने के आदेश दिए जा चुके हैं. तब तक के लिए आरोपी को अटैच कर दिया गया है.

ये भी पढ़ें: Srinagar News: 18 लाख फूलों से सजा ट्यूलिप गार्डन 16 से होगा बंद, घटी पर्यटकों की संख्या, जानें वजह

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Published at : 14 Apr 2026 07:49 AM (IST)
Tags :
Baramulla News Jammu Kashmir Police JAMMU KASHMIR NEWS
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