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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirShri Budha Amarnath Yatra 2026: 17 अगस्त से शुरू हो रही श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा, अधिकारियों ने की तैयारियों की समीक्षा

Shri Budha Amarnath Yatra 2026: 17 अगस्त से शुरू हो रही श्री बुद्ध अमरनाथ यात्रा, अधिकारियों ने की तैयारियों की समीक्षा

Shri Budha Amarnath Yatra 2026:  जम्मू के डिविजनल कमिश्नर और आईजीपी ने आगामी 17 अगस्त से शुरू होने वाली श्री बुद्ध अमरनाथ जी की यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 14 Aug 2026 10:23 AM (IST)
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आगामी 17 अगस्त से शुरू होने वाली श्री बुद्ध अमरनाथ जी की यात्रा की तैयारियां अंतिम पड़ाव पर हैं, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर और आईजीपी ने तैयारियों का जायजा लिया है. इस बैठक में निर्देश दिए गए कि  तीर्थयात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और आराम के लिए तय जगहों पर पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए.

जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार और जम्मू ज़ोन के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ पुलिस भीम सेन टूटी ने श्री बुद्धा अमरनाथ जी यात्रा 2026 को सुचारू, सुरक्षित और सफल बनाने के लिए तैयारियों की समीक्षा बैठक की. बैठक में बताया गया कि यात्रा 17 अगस्त, 2026 को भगवती नगर बेस कैंप से शुरू होगी. यात्रा के दौरान आवाजाही की योजना, सुरक्षा व्यवस्था, ट्रैफिक कंट्रोल, सड़क की मरम्मत, जरूरी सेवाओं और तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई.

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डिविजनल कमिश्नर ने अधिकारियों को दिए निर्देश

डिविजनल कमिश्नर ने संबंधित विभागों को अपने-अपने काम समय से पहले पूरे करने और हर स्तर पर बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि तीर्थयात्रियों की सुविधा, सुरक्षा और आराम के लिए तय जगहों पर पर्याप्त सुविधाएं होनी चाहिए.

बसों और निजी वाहनों को लेकर निर्देश

इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने ट्रैफिक विभाग और सुरक्षा एजेंसियों को मंज़ूर किए गए रूट और शेड्यूल के अनुसार बसों और निजी वाहनों की आवाजाही को कंट्रोल करने का निर्देश दिया. अधिकारियों से कहा गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि तीर्थयात्री तय समय पर निकलें और तय पड़ावों पर पहुंचें, ताकि भीड़ न हो और आम जनता को परेशानी न हो.

यात्रा रूट पर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर की भी समीक्षा की गई. संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिया गया कि वे यात्रा शुरू होने से पहले सड़क की मरम्मत और सुधार का ज़रूरी काम करें, सड़क की सतह को ठीक करें और मैनहोल जैसी खतरनाक जगहों को ठीक करें.

मेडिकल और इमरजेंसी व्यवस्था पर जोर

बैठक में रूट पर पर्याप्त मेडिकल और इमरजेंसी रिस्पॉन्स व्यवस्था की जरूरत पर भी जोर दिया गया. स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा गया कि वे सही जगहों पर एम्बुलेंस, मेडिकल टीमें और अन्य ज़रूरी हेल्थकेयर सुविधाएं उपलब्ध कराएं ताकि ज़रूरत पड़ने पर तीर्थयात्रियों को तुरंत मदद मिल सके.

जम्मू, राजौरी, पुंछ और रियासी के डिप्टी कमिश्नर, पुलिस प्रशासन और संबंधित विभागों व ज़िलों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए की गई तैयारियों की मौजूदा स्थिति के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी. उन्होंने भरोसा दिलाया कि श्री बुद्ध अमरनाथ जी यात्रा शुरू होने से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएंगी.

डिविजनल कमिश्नर ने संबंधित ज़िला प्रशासन को निर्देश दिया कि वे सालाना यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए ज़रूरी इंतज़ामों की समीक्षा करने और उन्हें अंतिम रूप देने के लिए सभी संबंधित विभागों और हितधारकों के साथ समय रहते बैठकें करें.

डिविजनल कमिश्नर ने सुरक्षा, हिफ़ाज़त, अनुशासित आवाजाही और आम लोगों की सुविधा पर खास ध्यान देते हुए सभी इंतज़ामों को लागू करने पर ज़ोर दिया. उन्होंने सिविल प्रशासन, पुलिस, ट्रैफ़िक अधिकारियों और अन्य हितधारकों के बीच बेहतर तालमेल बनाए रखने पर भी ज़ोर दिया.

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Published at : 14 Aug 2026 10:23 AM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS Shri Budha Amarnath Yatra 2026
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