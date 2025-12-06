जम्मू और कश्मीर प्रशासनिक सेवा (JKAS) की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है. रविवार, 7 दिसंबर 2025 को परीक्षा निर्धारित होने के बावजूद, सरकार और प्रमुख राजनीतिक दलों ने ऊपरी उम्र सीमा में छूट के मुद्दे के समाधान तक परीक्षा को टालने की मांग की है.

जम्मू और कश्मीर सरकार ने शनिवार (6 दिसंबर) को कहा कि JKAS परीक्षा तब तक स्थगित कर दी जानी चाहिए जब तक उम्र में छूट का मामला, जिस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर (LG) मनोज सिन्हा विचार कर रहे हैं, हल नहीं हो जाता.

देरी से इच्छुक छात्रों पर पड़ा है असर

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर देरी का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि देरी से इच्छुक छात्रों पर असर पड़ा है, और चल रही 'एयरलाइन समस्याओं' (Air Line Problems) के कारण यात्रा में हो रही गड़बड़ी ने अनिश्चितता को और बढ़ा दिया है.

पोस्ट में JKPSC से अपील की गई कि वह "उम्मीदवारों पर पड़ रहे बहुत ज़्यादा दबाव पर ध्यान दे और सभी के लिए निष्पक्षता और समान अवसर के हित में परीक्षा को टालने पर विचार करे." मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने भी Public Service Commission (PSC) से आग्रह किया कि जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, परीक्षा को टाल दिया जाए.

फाइल LG कार्यालय और GAD के बीच अटकी

वानी ने बताया कि उमर अब्दुल्ला सरकार ने इस सप्ताह की शुरुआत में उम्र में छूट की फाइल मंज़ूरी के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेजी थी. हालाँकि, फ़ाइल "कुछ सवालों के साथ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट (GAD) को वापस कर दी गई है." GAD ने अब इस मामले पर राय के लिए इसे वापस PSC को भेजा है.=

विपक्ष ने भी उठाई मांग

पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी परीक्षा को टालने की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि छात्र "LG ऑफिस और J&K CM ऑफिस के बीच की खींचतान में फंस गए हैं." उन्होंने LG और मुख्यमंत्री दोनों से अपील की कि वे इस मुद्दे को बिना किसी और देरी के सुलझाएं.

उम्मीदवार परेशान, PSC ने जारी किए एडमिट कार्ड

जम्मू और कश्मीर सरकार और JKPSC की तरफ से स्पष्ट निर्देश न होने के कारण हजारों JKAS प्रीलिमिनरी एग्जाम कैंडिडेट परेशान हैं. एक ओर, JKPSC ने एडमिट कार्ड अपलोड कर दिए हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि परीक्षा योजना के अनुसार हो सकती है. दूसरी ओर, एयरलाइन संकट और उम्र में छूट का मुद्दा अनसुलझा रहने के कारण, परीक्षा को रीशेड्यूल करने का फैसला स्पष्ट रूप से संभव लग रहा है.