जम्मू में 40°C पार तापमान में स्कूल जाने को मजबूर छात्र, अभिभावकों ने की छुट्टियों की मांग

जम्मू में शनिवार (23 मई) और रविवार (24 मई) को मौसम में थोड़ी राहत के बाद सोमवार (25 मई) को जम्मू में पारा एक बार फिर 40 डिग्री के पार हो गया. इस भीषण गर्मी के बीच जम्मू में स्कूल खुले हैं, जिससे छात्रों के साथ-साथ अभिभावकों की भी चिंता बढ़ गई है.

1 जून 2026 से प्राइमरी स्कूल बंद, तो 8 जून से सेकेंडरी स्कूल

जम्मू में जहां आसमान से आग बरस रही है और दोपहर में घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है. वहीं इस भीषण गर्मी के बीच जम्मू में स्कूलों और कॉलेज में अब तक छुट्टी नहीं की गई है. हालांकि जम्मू में स्कूलों की टाइमिंग मैं थोड़ा बदलाव जरूर किया गया है, लेकिन इस चिलचिलाती गर्मी के बीच छात्र और छात्राएं स्कूल जाने को मजबूर हो रहे हैं.

वहीं सरकार ने आदेश किया है कि जम्मू में प्राइमरी स्कूल 1 जून 2026 से बंद होंगे, जबकि सेकेंडरी स्कूल 8 जून 2026 से बंद किए जाएंगे. वही इस गर्मी में छात्रों को थोड़ी राहत देने के लिए 1:30 के बजाय स्कूल अब 12 बजे ही बंद होंगे.

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ग्रमी से छोत्रों के साथ-साथ अभिभावकों को भी परेशानी

सरकारी स्कूल के छात्रों को थोड़ी राहत जरूर दी गई है, लेकिन इस राहत से ना तो अभिभावक खुश है और ना ही छात्र. चिलचिलाती गर्मी के बीच दोपहर को जब छात्रों को घर जाना पड़ता है या अभिभावकों को छात्रों को लेने स्कूल आना पड़ता है तो असली दिक्कत तब शुरू होती है. जम्मू में अपने बच्चों को स्कूल लेने पहुंचे अभिभावकों का दावा है कि इस गर्मी में जहां घर से निकलना मुश्किल है, वहीं इन छात्रों को स्कूल बुलाया जा रहा है जिससे न केवल छात्रों को बल्कि अभिभावकों को भी परेशानी हो रही है.

छात्र और अभिभावक की स्कूल को जल्द बंद करने की मांग

अभिभावक बताते हैं कि दोपहर में घर से निकलना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में छोटे-छोटे बच्चों को स्कूल बुलाया जाता है जिससे उन्हें परेशानी होती है. वहीं छात्रों का भी कहना है कि लगातार बढ़ रही गर्मी और बिजली कटौती के बीच उन्हें स्कूल आना पड़ता है, जिससे उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं. छात्र और अभिभावक दोनों मांग कर रहे हैं कि जम्मू में जल्द से जल्द स्कूल बंद किए जाने चाहिए ताकि इस गर्मी से छात्रों और अभिभावकों को थोड़ी राहत मिले.

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