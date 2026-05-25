मदरसे जा रही 12 साल की बच्ची का शव बरामद, बडगाम में रेप और हत्या की आशंका से सनसनी

मध्य कश्मीर के बडगाम ज़िले के गालवानपोरा गांव में रविवार को उस समय शोक की लहर दौड़ गई, जब एक लापता 12 साल की लड़की का शव उसके घर से महज़ 200 मीटर की दूरी पर बरामद हुआ.

पुलिस ने बताया कि लड़की के लापता होने की रिपोर्ट शनिवार शाम को तब दर्ज की गई थी, जब वह इलाके में मौजूद एक स्थानीय मदरसे में कुरान सीखने जा रही थी.

रविवार को लड़की को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया. इस दौरान इंसाफ की मांग भी उठी और स्थानीय विधायक आगा मुंतज़िर मेहदी ने जनाज़े की अगुवाई की.

बडगाम के SSP हरिप्रसाद के.के. ने बताया कि लड़की का शव रविवार सुबह करीब 7:15 बजे उसके घर से कुछ सौ मीटर की दूरी पर बरामद हुआ. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. उन्होंने कहा कि यह रेप और हत्या का मामला प्रतीत होता है.

उन्होंने कहा, 'एक नाबालिग बच्ची के अपहरण का मामला दर्ज किया गया था और पूरी रात तलाशी अभियान चलाया गया. बदकिस्मती से बच्ची का शव आज सुबह मिला. पहली नज़र में यह रेप और हत्या का मामला लग रहा है. हमने FIR में कानून की संबंधित धाराएं जोड़ दी हैं.'

बडगाम के SSP ने बताया कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और पुलिस उस इलाके के अंदर और आसपास बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रही है, जहां शव मिला था.

उन्होंने बताया कि शव मिलने की जगह से करीब एक किलोमीटर के दायरे में खोजी कुत्तों (ट्रैकर डॉग्स) को तैनात किया गया है. साथ ही आसपास के इलाकों की CCTV फुटेज की भी जांच की जा रही है.

उन्होंने आगे कहा, 'स्थानीय संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है और सबूत इकट्ठा करने तथा उनकी पुष्टि करने की प्रक्रिया लगातार और एक साथ चल रही है.'

लोगों से सहयोग की अपील करते हुए SSP ने उनसे आग्रह किया कि वे इस घटना के संबंध में किसी भी तरह की गलत जानकारी या बिना पुष्टि वाली सामग्री न फैलाएं.

उन्होंने कहा, 'यह मामला बडगाम पुलिस की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसे सुलझाने के लिए हमारे पास मौजूद सभी मानव संसाधनों और जांच विशेषज्ञता का पूरी तरह इस्तेमाल किया जा रहा है.'

उन्होंने लोगों और मीडिया संगठनों से यह भी अपील की कि वे नाबालिग पीड़िता की पहचान, तस्वीरें या निजी जानकारी सोशल मीडिया या समाचार रिपोर्टों में साझा न करें.

मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज़ उमर फारूक का आया बयान

इस बीच, कश्मीर के मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज़ उमर फारूक ने कहा कि इस घटना से उनका 'दिल टूट गया है और वे बेहद व्यथित हैं.' उन्होंने कहा, 'इस घटना से जुड़े हालात बेहद दर्दनाक हैं और इन्होंने हर इंसान की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है.'

मीरवाइज़ ने कहा कि ऐसी घटनाएं लोगों के बीच डर, दुख और गहरी चिंता पैदा करती हैं और हर स्तर पर इस पर गंभीरता से विचार करने की मांग करती हैं.

उन्होंने कहा, 'अगर हमारे बच्चे शिक्षा और मार्गदर्शन पाने के लिए जाते समय भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते, तो एक समाज के तौर पर हम क्या बनते जा रहे हैं?'

मीरवाइज़ ने इस मामले में पूरी, पारदर्शी और समय-सीमा के भीतर जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि इस जघन्य कृत्य के लिए ज़िम्मेदार लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जाए और कानून के तहत उन्हें सबसे कड़ी सज़ा दी जाए.