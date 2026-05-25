बढ़ते तेल के दामों से जम्मू के किसानों की बढ़ी चिंता, बोले- 'ऐसे ही रहा तो खेती...'

देश में पिछले 10 दिनों में पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब सात रुपये से अधिक का इजाफा हुआ है, जिसने किसानों की दिक्कतें बढ़ा दी है. जम्मू में किसानों का दावा है कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम यूं ही बढ़ते रहे तो वह खेती नहीं कर पाएंगें.

पेट्रोल और डीजल के दामों में हुए ताजा हिसाब के बाद जम्मू में अब 1 लीटर पेट्रोल के लिए आपको 104.13 रुपये और डीजल के लिए जम्मू 92.81 रुपये खर्च नहीं होंगे. लगातार बढ़ते पारे के बीच पेट्रोल और डीजल के दामो में हुए इस इजाफे ने किसानों को बड़ा झटका दे दिया है. डीजल के दामों में हुए इस इजाफे ने किसने की दिक्कतें बढ़ा दी है क्योंकि लगातार बढ़ रहे दामों के बीच अब किसान खेती को लेकर चिंतित हो गए हैं.

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किसानों की बढ़ी मुश्किल

जम्मू में भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सेट आर एस पुरा सेक्टर के बासमती चावल अपने स्वाद और खुशबू के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं. लेकिन पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दामों ने इस बासमती से जुड़े किसानों की भी परेशानी बढ़ा दी है. आर एस पुरा के किसान भगवान सिंह ने बताया कि पिछले 10 से 15 दिनों में दो-दो और चार-चार रुपये करके पेट्रोल की कीमत 100 रूपये के पार हो गई है.

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह वादा किया था कि वह किसानों की आमदनी दोगुना करेंगे. लेकिन क्या पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम वाकई में किसानों की आमदनी दुगनी कर रही है.उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार बढ़ते दामों के बीच ट्रैक्टर वालों ने खेत जोतने के दाम दुगने कर दिए हैं. उन्होंने मांग की कि सरकार को किसने की तरह हालात के बारे में सोचना चाहिए.

डीजल से खेत जोतने वाले किसान चिंतित

वहीं दूसरे किशन अवतार चौधरी ने बताया कि किसानों पर यह जुल्म हो रहा है. उन्होंने कहा कि अगर दम इसी तरह बढ़ते रहे तो हम अपने खेतों में बुवाई नहीं करवा सकते. उन्होंने बताया कि डीजल से खेत जोतने वाले लोगों ने पिछले कुछ दिनों में लगातार अपने दाम बढ़ाए है.

किसानों ने अपने भविष्य को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि अगर पेट्रोल और डीजल के दाम यूं ही बढ़ते रहे तो वह भविष्य में खेती-बाड़ी नहीं कर पाएंगे. उन्होंने कहा कि भविष्य में किस सिर्फ अपने खाने के लिए ही अनाज उगाएंगे.

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