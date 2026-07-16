जम्मू-कश्मीर के माता वैष्णो देवी मंदिर में कथित तौर पर 500 करोड़ रुपये की नकली चांदी मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई हैं. कांग्रेस पार्टी ने इस मामले की हाईकोर्ट की निगरानी में जांच किए जाने की मांग की है. कांग्रेस ने कहा कि इस तरह की घटनाओं से हिन्दू समाज के लोगों की आस्था को चोट पहुंचती है.

एबीपी न्यूज़ से बात करते हुए जम्मू प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता रवींद्र शर्मा ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद माता वैष्णो देवी से इस तरह की खबरें आना कहीं ना कहीं हिंदू समाज और आस्था को चोट पहुंचाती है. उन्होंने कहा कि इस मामले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस मामले में दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए.

हिन्दुओं की आस्था को चोट पहुंचने का आरोप

रवींद्र शर्मा ने कहा कि माता वैष्णो देवी में नकली चांदी का मामला सामने आने के बाद श्रद्धालुओं के मन में कुछ सवाल है जिनका जवाब श्राइन बोर्ड को देना ही होगा. ये धार्मिक आस्था से जुड़ा हुआ मामला है. माता वैष्णो देवी से देश के करोड़ों हिन्दुओं की आस्था जुड़ी हुई है.

राम मंदिर चढ़ावा चोरी की खबरें आने के बाद माता वैष्णो देवी मंदिर से भी इस तरह की खबरें आना कहीं ना कहीं आस्था पर चोट है. हम चाहते हैं कि इस जांच की मॉनिटरिंग हाईकोर्ट करें और इसकी जांच के लिए एक स्पेशल टीम बने. इस बात की जांच होनी चाहिए कि नकली चांदी चढ़ाई गई या चांदी बाद में नकली बनी.

कांग्रेस नेता ने श्राइन बोर्ड से पूछे सवाल

कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि ये चांदी कब से कब तक की चढ़ी, कितने सालों से चढ़ी, कितने टन थी, क्या श्राइन बोर्ड की कोई जांच प्रणाली नहीं है जिससे नकली चांदी या सोने को पकड़ा जा सके. उन्होंने कहा श्राइन बोर्ड की मॉनिटरिंग में पारदर्शिता होनी चाहिए.

अगर यह भी मान लिया जाए कि श्रद्धालुओं ने नकली चांदी चढ़ाई लेकिन, सारी चांदी नकली नहीं हो सकती. इस बात की गहनता से जाँच होनी चाहिए और यह जांच का एक पहलू है लेकिन, सच जनता के सामने आना चाहिए. अदालत का लोगों पर विश्वास है और अदालत को यह सारा मामला मॉनिटर करना चाहिए.

'PM मोदी चंपत राय को बचा रहे...', चढ़ावा चोरी मामले को लेकर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद