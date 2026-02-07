जम्मू के सपूत अशोक साम्याल बने CRPF के इंस्पेक्टर जनरल, पैतृक गांव में जश्न का माहौल

जम्मू के सपूत अशोक साम्याल के सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर जनरल के पद पर पदोन्नत किए जाने के बाद उनके पैतृक गांव में हर्ष का माहौल है. ग्रामीण जम्मू से देश के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के वरिष्ठ नेतृत्व तक का उनका सफर उनके गांव के युवाओं के लिए प्रेरणा की कहानी बन गई है.

अशोक साम्याल को इंस्पेक्टर जनरल के पद पर किया गया पदोन्नत

सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के एक विशिष्ट अधिकारी और जम्मू की धरती के गौरवशाली सपूत अशोक साम्याल को भारत सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार इंस्पेक्टर जनरल के पद पर पदोन्नत किया गया है. यह पद उन्हें नई दिल्ली में सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल ज्ञानेंद्र सिंह द्वारा एक औपचारिक समारोह में प्रदान किया गया.

जम्मू के सांबा जिले के विजयपुर इलाके के गांव घो ब्राह्मणा के रहने वाले अशोक साम्याल मणि राम साम्याल के पुत्र हैं. 35 साल की अनुकरणीय सेवा के साथ, ग्रामीण जम्मू से देश के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के वरिष्ठ नेतृत्व तक का उनका सफर समर्पण, अनुशासन और दृढ़ता का प्रमाण है.

उन्होंने 04 फरवरी 1991 को सीआरपीएफ ज्वाइन किया था और तब से उन्होंने देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण आंतरिक सुरक्षा माहौल में सेवा की है, जिसमें उग्रवाद के दौर में पंजाब, जम्मू-कश्मीर और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्र शामिल हैं, साथ ही पूरे भारत में महत्वपूर्ण कमांड, प्रशिक्षण और स्टाफ पदों पर भी काम किया है.

सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज और रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर के रूप मे कार्य किया

उनके करियर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा प्रशिक्षण और संस्था निर्माण को समर्पित रहा है. उन्होंने सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज, नीमच और रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, नीमच के प्रिंसिपल के रूप में कार्य किया और उन्हें डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के पद पर सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज नीमच के अंतिम प्रिंसिपल होने का दुर्लभ गौरव प्राप्त हुआ. उनके नेतृत्व में, आरटीसी नीमच ने अखिल भारतीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया, जिसके लिए उन्हें केंद्रीय गृह मंत्री का डिस्क और प्रशंसा पत्र मिला. उन्होंने उधराबोंद, सिलचर में सीआरपीएफ के पहले सीआईटी स्कूल की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे बल की आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण क्षमता मजबूत हुई.

उनकी विशिष्ट सेवा को कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया गया है, जिसमें विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (2025) और सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (2014) शामिल हैं. उन्हें डीजी सीआरपीएफ से कांस्य, रजत और स्वर्ण डिस्क के साथ-साथ डी जी, सीआरपीएफ और केंद्रीय गृह मंत्री से कई प्रशंसा डिस्क और पत्र भी मिले हैं, जो उनके पूरे करियर में निरंतर उत्कृष्टता और पेशेवर योग्यता को दर्शाते हैं.

एक प्रशिक्षित पर्वतारोही, अशोक साम्याल पहले स्वदेशी सीआरपीएफ माउंटेन एक्सपेडिशन के सदस्य थे और उन्होंने हिमालय में जोगिन पीक पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की, जो ऑपरेशनल ड्यूटी से परे साहस, सहनशक्ति और नेतृत्व का उदाहरण है.

बचपन से थी खेल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में गहरी रुचि

बचपन से ही अशोक साम्याल ने खेल और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में गहरी रुचि दिखाई. अपने स्कूल के दिनों में, उन्होंने खेल, एनसीसी और सांस्कृतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया, अखिल भारतीय स्कूल खेलों में हिस्सा लिया, गणतंत्र दिवस परेड से संबंधित गतिविधियों में भाग लिया, और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट हासिल किया. ये ऐसे गुण थे जिन्होंने बाद में उनकी अनुशासित, संतुलित और लोगों पर केंद्रित नेतृत्व शैली को आकार दिया.

वर्तमान में दिल्ली में तैनात, अशोक साम्याल ने लगातार यह स्वीकार किया है कि जम्मू के लोगों ने विशेष रूप से उनके पैतृक गांव के लोगों के प्यार, स्नेह, आशीर्वाद और अटूट समर्थन ने उन्हें लगातार ताकत दी है, और उन्हें राष्ट्र की सेवा के हर क्षेत्र में सबसे आगे रहने के लिए प्रेरित किया है.