जम्मू-कश्मीर: महबूबा मुफ्ती ने सरकार के इस फैसले का किया स्वागत, केंद्रीय मंत्री को लिखी चिट्ठी

जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और PDP की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने केंद्रीय रेल मंत्री के कश्मीर घाटी में प्रस्तावित तीन रेलवे प्रोजेक्ट्स को रोकने के फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने इसे लाखों किसान परिवारों के लिए बहुत जरूरी राहत बताया, जिनकी रोजी-रोटी खतरे में थी. साथ ही, भविष्य में लोगों पर केंद्रित और पर्यावरण के अनुकूल रेलवे प्रोजेक्ट्स की वकालत की. मुफ्ती ने केंद्र से चिनाब घाटी और पीर पंजाल क्षेत्रों तक रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने का भी आग्रह किया.

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखे पत्र में महबूबा मुफ्ती ने कहा, ''कृषि और बागवानी कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग दो-तिहाई आबादी को सहारा देती हैं. घाटी में खेती योग्य जमीन कुल भौगोलिक क्षेत्र का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है और हाईवे, बाईपास और रिंग रोड प्रोजेक्ट्स के कारण यह पहले ही काफी कम हो गई है.

'रेलवे प्रोजेक्ट्स के अस्थायी निलंबन से किसानों को राहत'

उन्होंने कहा, "हालांकि इन रेलवे प्रोजेक्ट्स के अस्थायी निलंबन से कुछ समय की राहत मिली है, लेकिन उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता किसान परिवारों को परेशान कर रही है और उनके लंबे समय के निवेश को जोखिम में डाल रही है."

उपजाऊ जमीन की सुरक्षा जनहित का मामला- महबूबा मुफ्ती

महबूबा मुफ्ती ने जोर देकर कहा कि बाकी भारत की तरह कश्मीर भी अपने गांवों में बसता है, जहां ज्यादातर किसान छोटे जमीन वाले हैं और उनके पास आय का कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं है. उन्होंने कहा कि पढ़े-लिखे युवाओं में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी ने कृषि पर निर्भरता और बढ़ा दी है, जिससे उपजाऊ जमीन की सुरक्षा एक बड़े जनहित का मामला बन गया है.

रेलवे प्रोजेक्ट्स को फिर से प्लान करने का आग्रह

पीडीपी प्रमुख ने रेल मंत्रालय से इन प्रोजेक्ट्स को उनके मौजूदा अलाइनमेंट में रद्द करने और उन्हें इस तरह से फिर से प्लान करने का आग्रह किया, जिससे कीमती उपजाऊ जमीन सुरक्षित रहे. उन्होंने कहा कि ऐसा करने से न सिर्फ मौजूदा चिंता दूर होगी, बल्कि लगभग डेढ़ मिलियन परिवारों की रोजी-रोटी भी सुरक्षित रहेगी.

समर्पित फ्रूट कॉरिडोर की जोरदार वकालत

यह साफ करते हुए कि किसान रेलवे कनेक्टिविटी के खिलाफ नहीं हैं, महबूबा मुफ्ती ने एक विश्वसनीय रेल नेटवर्क के जरिए एक समर्पित फ्रूट कॉरिडोर की जोरदार वकालत की, खासकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बार-बार होने वाली रुकावटों को देखते हुए. हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विकास और स्थिरता के बीच संतुलन होना चाहिए और दुर्लभ कृषि भूमि को नष्ट करने के बजाय बंजर और अनुत्पादक भूमि के उपयोग को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.

महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से जम्मू और कश्मीर के चिनाब घाटी और पीर पंजाल क्षेत्रों तक रेलवे कनेक्टिविटी बढ़ाने का भी आग्रह किया. उन्होंने कहा कि संसाधन-समृद्ध और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण ये क्षेत्र लंबे समय से अविश्वसनीय सड़क कनेक्टिविटी के कारण पीड़ित हैं, जिससे उनकी आर्थिक और विकासात्मक क्षमता गंभीर रूप से सीमित हो गई है.

उन्होंने कहा, "आजादी के सात दशकों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी, भरोसेमंद रेल लिंक की कमी चिनाब घाटी और पीर पंजाल के विकास में रुकावट बनी हुई है. जब ऐसे उपेक्षित क्षेत्रों को राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की बात आती है, तो किसी भी चुनौती को बहुत बड़ी नहीं समझना चाहिए." उन्होंने उम्मीद जताई कि उनकी चिंताओं और अनुरोधों पर बड़े जनहित में सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा और तुरंत कार्रवाई की जाएगी.