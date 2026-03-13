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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirKatra News: चैत्र नवरात्र से पहले वैष्णो देवी में हाई अलर्ट, कटरा में सुरक्षा कड़ी, संदिग्धों की सख्त जांच के आदेश

Katra News: चैत्र नवरात्र से पहले वैष्णो देवी में हाई अलर्ट, कटरा में सुरक्षा कड़ी, संदिग्धों की सख्त जांच के आदेश

Katra News In Hindi: चैत्र नवरात्र से पहले श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. रियासी SSP परमवीर सिंह ने बैठक कर यात्रा मार्ग पर सख्त जांच के निर्देश दिए.

By : नीतु कुमारी | Updated at : 13 Mar 2026 10:41 AM (IST)
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चैत्र नवरात्र के शुरू होने से पहले ही श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है. इसे ध्यान में रखते हुए कटरा की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. रियासी एसएसपी परमवीर सिंह ने 12 मार्च को कटरा में अधिकारियों के साथ बैठक कर यात्रा मार्ग और मंदिर क्षेत्र की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा की.

सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा बैठक

बैठक में पुलिस और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों ने नवरात्र के दौरान संभावित भीड़ और सुरक्षा चुनौतियों पर चर्चा की. इस दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा और व्यवस्था को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए.

बैठक के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कटरा, विपन चंद्रन, एसडीपीओ कटरा डॉ. भीष्म दुबे, एसएचओ कटरा, रणजीत सिंह राव और जम्मू और कश्मीर पुलिस, CRPF, CID और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी मौजूद रहे.

यात्रा मार्ग पर कड़ी निगरानी

बैठक के दौरान एसएसपी ने स्पष्ट किया कि नवरात्र के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होगी. इसके लिए यात्रा मार्ग, कटड़ा बाजार और आसपास के क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने और लगातार निगरानी रखने के निर्देश दिए गए.

इसके साथ ही पुलिस को संदिग्ध व्यक्तियों की सघन तलाशी और जांच करने के लिए कहा गया. अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाए ताकि असामाजिक तत्वों को शांति भंग करने का अवसर न मिले.

फर्जी पहचान पत्र और सत्यापन पर जोर

बैठक में फर्जी पहचान पत्रों के मामलों को गंभीर चुनौती बताते हुए सख्त जांच के निर्देश दिए गए. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को यात्रियों और संदिग्ध व्यक्तियों के पहचान पत्रों की बारीकी से जांच करने को कहा गया.

इसके अलावा कटरा और आसपास के क्षेत्रों में रह रहे प्रवासियों का सत्यापन और गणना करने के निर्देश दिए गए. साथ ही घोड़ा चालकों, पिट्ठुओं और अन्य सेवा प्रदाताओं का भी प्राथमिकता के आधार पर सत्यापन सुनिश्चित करने को कहा गया.

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About the author नीतु कुमारी

एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. झारखंड राइटर्स एसोसिएशन की पूर्व कवयित्री हैं. विषयों को सरलता में पिरोने का हुनर रखती हैं. खाली समय में आध्यात्म, समाजिक और संवेदनाओं की गहराइयों में डूबने का शौक है.
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Published at : 13 Mar 2026 10:41 AM (IST)
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Vaishno Devi Chaitra Navratri Katra News JAMMU KASHMIR NEWS
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