जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट, 2 दिन के लिए बंद किए गए स्कूल

ऊंचाई वाले इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बीच, मौसम विभाग ने सोमवार (6 अक्टूबर) को जम्मू-कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया और पूरे क्षेत्र में रुक-रुक कर हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया.

रविवार रात और सोमवार सुबह जम्मू संभाग के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई, जिसके कारण अधिकारियों को 6 और 7 अक्टूबर को दो दिनों के लिए 12वीं कक्षा तक के स्कूलों को बंद करने की घोषणा करनी पड़ी.

भारी बारिश की है संभावना

मौसम विभाग ने कहा कि आज जम्मू-कश्मीर के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश, गरज और तेज़ हवाओं (ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी) के साथ आमतौर पर बादल छाए रहने की संभावना है. जम्मू संभाग के कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश और कश्मीर के कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है.

किसानों को सलाह, 6-7 अक्टूबर तक स्थगित करें गतिविधियां

मौसम विभाग के अनुसार हल्की से मध्यम बारिश (ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी) दोपहर या दोपहर तक होने की संभावना है और उसके बाद स्थिति में सुधार होगा. 8 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना है. 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना है. मौसम कार्यालय ने किसानों को 6 और 7 अक्टूबर के बीच सभी गतिविधियां स्थगित करने की भी सलाह दी है.

भारी बर्फबारी की है संभावना

मौसम विभाग ने कहा कि भूस्खलन और संवेदनशील स्थानों पर पत्थर गिरने की संभावना है, साथ ही कश्मीर, चिनाब घाटी और पीर पंजाल पर्वतमाला के ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी और दक्षिण कश्मीर तथा चिनाब घाटी के कुछ ऊंचे इलाकों में मध्यम से भारी बर्फबारी की संभावना है. इस बीच, गुलमर्ग, सिंथन टॉप, साधना दर्रा, राजदान टॉप जैसे ऊँचे इलाकों में आज सुबह मौसम की पहली बर्फबारी हुई, जबकि श्रीनगर सहित मैदानी इलाकों में कल देर रात से बारिश हो रही है.

इन मार्ग पर रोक दी गई वाहनों की आवाजाही

उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के गुलमर्ग स्की रिसॉर्ट में अफ़रवात, दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में सिंथन टॉप, बांदीपोरा जिले में राजदान टॉप और गंदेरबल जिले में जोजिला बर्फबारी वाले इलाकों में शामिल थे. बांदीपोरा-गुरेज़ और अनंतनाग-किश्तवाड़ मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई. यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती उपाय के तौर पर राजदान टॉप और सिमथान टॉप पर ताजा बर्फबारी के बाद यातायात सामान्य रूप से जारी रहा. हालांकि, अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-श्रीनगर, मुगल रोड और श्रीनगर-लेह मार्ग पर यातायात सामान्य रूप से जारी रहा.