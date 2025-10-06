बिहार चुनाव के साथ जम्मू-कश्मीर की 2 विधानसभा सीटों पर भी होगा उपचुनाव, आज जारी होंगी तारीखें

भारतीय चुनाव आयोग (ECI) सोमवार (6 अक्टूबर) को बडगाम और नगरोटा विधानसभा सीटों के उपचुनावों की तारीखों की घोषणा करेगा. दोनों सीटें पिछले एक साल से खाली हैं, बडगाम उमर अब्दुल्ला के इस्तीफे के कारण और नगरोटा देविंदर राणा के निधन के कारण खाली हुई है.

आज (सोमवार) शाम 4:00 बजे विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, जहां चुनाव आयोग बिहार विधानसभा चुनावों के साथ-साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की अन्य सीटों के लिए उपचुनाव की समय-सारिणी जारी करेगा.

BJP और NC के बीच सीधा मुकाबला

नगरोटा सीट पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) और नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के नेतृत्व वाले गठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने की उम्मीद है.

इस बीच, बडगाम में एनसी, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) और पीपुल्स अलायंस फॉर चेंज- जो पीपुल्स कॉन्फ्रेंस, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट और जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट का गठबंधन है, के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है.

दोनों दलों के लिए परीक्षा होगा यह उपचुनाव

यह चुनाव सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी (BJP) दोनों के लिए एक परीक्षा होगी, क्योंकि यह चुनाव एक तरह से मध्यावधि जनमत संग्रह होगा, क्योंकि दोनों ही सीटें फिर से हासिल करने की कोशिश करेंगे.