जम्मू-कश्मीर: घाटी के ऊंचे इलाकों में हुई ताजा बर्फबारी, पहाड़ी रास्तों पर आवाजाही प्रभावित

कश्मीर घाटी के कई ऊंचे इलाकों में शुक्रवार (16 जनवरी) को दोपहर बाद से ताजा बर्फबारी हुई, जिससे इलाके में ठंड बढ़ गई है. इससे पहाड़ी इलाकों को राहत मिली है. अब इलाके में पहले से कम रही बर्फ की परत में भी इजाफा हुआ है. जानकारी के अनुसार, गुरेज मैदानों में लगभग दो इंच ताजा बर्फबारी हुई, जबकि द्रास में लगभग एक इंच बर्फ गिरी. जोजिला दर्रे पर भी लगभग दो इंच बर्फ गिरी, जिससे इस रणनीतिक पहाड़ी रास्ते पर आवाजाही प्रभावित हुई. ताजा बर्फबारी के बाद घाटी में ठंड और बढ़ गई है.

दो से तीन इंच हुई बर्फबारी

अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी कश्मीर के कुछ हिस्सों को जोड़ने वाले साधना दर्रे पर दो से तीन इंच बर्फबारी हुई. इस ताजा बर्फबारी से ऊंचे इलाकों में सर्दियों की बर्फ की परत और मजबूत हो गई है. मशहूर टूरिस्ट जगहों पर भी बर्फबारी हुई, हालांकि इसकी तीव्रता कम थी. गुलमर्ग में लगभग एक सेंटीमीटर ताजा बर्फ गिरी, जबकि दूधपथरी और सोनमर्ग में हल्की बर्फबारी हुई.

मौसम विभाग ने दी यह जानकारी

मौसम अधिकारियों ने बताया कि बर्फबारी मुख्य रूप से ऊंचे इलाकों तक ही सीमित थी, जबकि कश्मीर घाटी के निचले इलाकों में ज्यादातर बादल छाए रहे और ठंड बनी रही. बर्फ से ढके इलाकों में रात का तापमान और गिरने की उम्मीद है.

अधिकारियों ने यात्रियों, ट्रांसपोर्टरों और ऊंचे इलाकों में रहने वाले स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है. खासकर पहाड़ी दर्रों पर, क्योंकि ताजा बर्फ से सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं. यात्रियों और इलाके के नागरिकों की सुरक्षा को देखते हुए अधिकारियों ने सतर्क रहने की अपील की.

मौसम में बदलाव होने की उम्मीद

आने वाले दिनों में मौसम में और बदलाव होने की संभावना है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण ऊंचे इलाकों के साथ-साथ मैदानी इलाकों में भी और बर्फबारी हो सकती है.