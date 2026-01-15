ईरान में कई कश्मीरी छात्र फंसे, CM उमर अब्दुल्ला ने विदेश मंत्री से की बात, मिला ये आश्वासन

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार (15 जनवरी) को कहा कि उन्होंने ईरान में बिगड़ते हालात और केंद्र शासित प्रदेश के छात्रों और निवासियों की सुरक्षा के बारे में विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात की है. उन्होंने बताया कि एस जयशंकर ने आश्वासन दिया है कि ईरान में मौजूद जम्मू-कश्मीर के छात्रों और अन्य लोगों के हितों और जीवन की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे.

सीएम उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, ''अभी-अभी ईरान में बिगड़ते हालात के बारे में विदेश मंत्री से बात की. उन्होंने ज़मीनी हालात और विदेश मंत्रालय की योजनाओं के बारे में बताया. मैं उनके आश्वासन के लिए आभारी हूं कि ईरान में मौजूद जम्मू-कश्मीर के छात्रों और अन्य लोगों के हितों और जीवन की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाए जाएंगे."

ईरान से भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी हो- महबूबा मुफ्ती

इस बीच, पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भी ईरान में फंसे छात्रों की सुरक्षा पर चिंता जताई और केंद्र से उन्हें तुरंत निकालने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, "मौजूदा अस्थिर हालात के बीच कश्मीर सहित देश भर के हजारों छात्र ईरान में फंसे हुए हैं. इससे माता-पिता में गहरा डर और चिंता फैल गई है, जो अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं. एस जयशंकर और विदेश मंत्रालय से आग्रह है कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करें."

बड़ी संख्या में भारतीय छात्र ईरान में कर रहे पढ़ाई

जम्मू कश्मीर से बड़ी संख्या में छात्र मेडिकल समेत अलग-अलग कोर्स की पढ़ाई ईरान में कर रहे हैं. इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर से हर साल बड़ी संख्या में शिया मुसलमान ईरान में अलग-अलग मुस्लिम तीर्थस्थलों और ऐतिहासिक स्थलों पर जाते हैं. एक अनुमान के मुताबिक, छात्रों समेत करीब 10,000 से अधिक भारतीय मौजूदा समय में ईरान में रह रहे हैं.

ईरान में विरोध-प्रदर्शन के बीच हालात बिगड़े

तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने एक नया परामर्श जारी कर छात्रों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों और पर्यटकों समेत सभी भारतीयों से व्यावसायिक उड़ानों या अन्य साधनों के जरिए ईरान छोड़ने का आग्रह किया है. ईरान में यह संकट पिछले महीने तब शुरू हुआ जब वहां की मुद्रा 'रियाल' रिकॉर्ड स्तर तक गिर गई. तेहरान से शुरू हुआ यह विरोध प्रदर्शन अब सभी 31 प्रांतों में फैल चुका है.