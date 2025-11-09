हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर: आतंकियों से साठगांठ! 2 पुलिसकर्मी बर्खास्त, सोपोर में ताबड़तोड़ एक्शन

जम्मू-कश्मीर: आतंकियों से साठगांठ! 2 पुलिसकर्मी बर्खास्त, सोपोर में ताबड़तोड़ एक्शन

Jammu Kashmir News: जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद पर कार्रवाई जारी है. कठुआ में आतंकी संबंधों के आरोप में दो एसपीओ बर्खास्त किए गए, जो आतंकियों को मदद पहुंचा रहे थे.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 09 Nov 2025 08:09 PM (IST)
Preferred Sources

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकवादियों से संबंधों के आरोप में दो विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. वहीं, सोपोर में लगातार दूसरे दिन ओवरग्राउंड वर्कर्स (ओजीडब्ल्यू) और आतंकी सहयोगियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया.

कठुआ की वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) मोहिता शर्मा ने तत्काल प्रभाव से दोनों को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया. पुलिस सूत्रों के अनुसार, ये एसपीओ स्थानीय स्तर पर आतंकियों को लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रदान कर रहे थे, जिससे सुरक्षा बलों की गोपनीय योजनाएं खतरे में पड़ रही थीं.

30 से अधिक स्थानों पर की छापेमारी 

दूसरी ओर, उत्तर कश्मीर के सोपोर इलाके में आतंकी समर्थक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए पुलिस ने लगातार दूसरे दिन व्यापक अभियान चलाया. सोपोर पुलिस ने विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर जम्मू-कश्मीर नेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल (जेकेएनओपी), अन्य आतंकवादी संचालकों और उनके सहयोगियों से जुड़े 30 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की.

इन अभियानों का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद को रसद, वित्तीय या वैचारिक सहायता देने वाले स्थानीय नेटवर्क को तोड़ना था.

पूछताछ के लिए लिया गया हिरासत में

चल रहे ऑपरेशनों में कई ओजीडब्ल्यू और संदिग्ध सहयोगियों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया. इनसे सीमा पार संचालकों की मदद करने में उनकी भूमिका और संबंधों की जांच की जा रही है.

फोरेंसिक जांच के लिए आपत्तिजनक सामग्री, दस्तावेज और डिजिटल उपकरण जब्त किए गए, जिनमें संभवतः आतंकी संचार और फंडिंग से जुड़ी जानकारियां हो सकती हैं. संवेदनशील क्षेत्रों में घेराबंदी और तलाशी अभियान एक साथ चलाए गए.

और पढ़ें
Published at : 09 Nov 2025 08:09 PM (IST)
Tags :
JAMMU KASHMIR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
‘ये काम तेजस्वी यादव कर सकते हैं, हम नहीं’, बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ऐसा क्यों बोले राजनाथ सिंह?
‘ये काम तेजस्वी यादव कर सकते हैं, हम नहीं’, बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ऐसा क्यों बोले राजनाथ?
बिहार
जीतन राम मांझी का दावा, बिहार में NDA की जीत पक्की, जानिए किसे बताया एक्स फैक्टर?
जीतन राम मांझी का दावा, बिहार में NDA की जीत पक्की, जानिए किसे बताया एक्स फैक्टर?
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Collection: राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
Advertisement

वीडियोज

Bihar Election: पूर्वी Champaran का रण... किसके पक्ष में जनता का 'प्रण'? | Motihari | NDA | RJD
Sandeep Chaudhary: Bihar में सीएम योगी यूपी की कर रहे हैं तैयारी? Bihar Election 2025 | CM Yogi
Tej Pratap ने 'गेम' बदल दिया! | Bihar Election | Tejashwi Yadav | Nitish Kumar | NDA | CM Yogi
Delhi-NCR Pollution: दिल्ली-NCR की हवा फिर से ज़हरीली हो गई... AQI का स्तर 400 के पार |
Bihar Election: Tejashwi Yadav या Nitish Kumar...Gaya में किसके समर्थन में जनता? | NDA | RJD | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘ये काम तेजस्वी यादव कर सकते हैं, हम नहीं’, बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ऐसा क्यों बोले राजनाथ सिंह?
‘ये काम तेजस्वी यादव कर सकते हैं, हम नहीं’, बिहार में दूसरे चरण की वोटिंग से पहले ऐसा क्यों बोले राजनाथ?
बिहार
जीतन राम मांझी का दावा, बिहार में NDA की जीत पक्की, जानिए किसे बताया एक्स फैक्टर?
जीतन राम मांझी का दावा, बिहार में NDA की जीत पक्की, जानिए किसे बताया एक्स फैक्टर?
साउथ सिनेमा
Peddi Box Office Collection: राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
राम चरण की 'पेड्डी' पहले दिन करेगी बंपर कमाई, जाह्नवी कपूर के नाम होगा बड़ा रिकॉर्ड
क्रिकेट
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
कप्तान ऋषभ पंत का गलत फैसला पड़ा भारी, दूसरे टेस्ट में 5 विकेट से हारा भारत, दक्षिण अफ्रीका की जीत
विश्व
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
दुश्मन की नजर से बचकर करेगी न्यूक्लियर अटैक... अमेरिका की नई LRSO मिसाइल की सामने आई तस्वीर, रूस-चीन की बढ़ी टेंशन!
शिक्षा
Rajasthan Board Exams: अब साल में 2 बार होगी राजस्थान बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा एलान
अब साल में 2 बार होगी राजस्थान बोर्ड परीक्षा, शिक्षा मंत्री ने किया बड़ा एलान
चुनाव 2025
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
'14 नवंबर को जब EVM खुलेगी तो बिहार में...', CM योगी आदित्यनाथ ने किया बड़ा दावा
ट्रेंडिंग
बारिश में फंसी थी लकवाग्रस्त विदेशी महिला! भारतीय शख्स ने ऐसे की मदद- वीडियो वायरल
बारिश में फंसी थी लकवाग्रस्त विदेशी महिला! भारतीय शख्स ने ऐसे की मदद- वीडियो वायरल
ENT LIVE
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
The Girlfriend Review: रश्मिका मंदाना का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस | द गर्लफ्रेंड मूवी
ENT LIVE
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
द फैमिली मैन 3 ट्रेलर | जयदीप अहलावत और निम्रत कौर के साथ श्रीकांत तिवारी के रूप में मनोज बाजपेयी
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
Embed widget