फरवरी में पेश हो सकता है जम्मू-कश्मीर का सालाना बजट, स्पीकर से मीटिंग बाद तय होगी तारीख

जम्मू और कश्मीर का प्री-बजट आर्थिक सर्वेक्षण और 2026-27 वित्तीय वर्ष का सालाना बजट फरवरी के पहले हफ्ते में विधानमंडल में पेश होने की संभावना है और इन दो जरूरी वित्तीय दस्तावेज को पेश करने की सही तारीख अगले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और स्पीकर अब्दुल रहीम राथर के बीच मीटिंग के बाद तय की जाएगी.

ऑफिशियल सूत्रों ने बताया कि बजट की तैयारियां जोरों पर हैं, फाइनल आंकड़े तब शामिल किए जाएंगे जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जिसकी सबसे ज्यादा संभावना 1 फरवरी को है," उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय बजट को ध्यान में रखते हुए बजट की तारीख फाइनल करनी होगी.

कितना होगा जम्मू-कश्मीर का कुल बजट

उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए केंद्र का हिस्सा मोटे तौर पर केंद्रीय बजट में दिखता है, जो यह तय करेगा कि अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जम्मू और कश्मीर का कुल बजट कितना होगा.

अधिकारियों ने कहा, "एक बार जब सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी, तो जम्मू और कश्मीर सरकार का वित्त विभाग आंकड़े शामिल करेगा और बजट को अंतिम रूप देगा."

केंद्रीय वित्त मंत्री ने नहीं जारी की तारीख

केंद्रीय वित्त मंत्री ने अभी तक वह तारीख नहीं बताई है जिस दिन वह बजट पेश करेंगी, लेकिन पिछले कुछ सालों से यह 1 फरवरी को किया जा रहा है. हालांकि, इस साल 1 फरवरी रविवार को पड़ रहा है. अगले कुछ दिनों में जब केंद्र सरकार संसद के बजट सत्र का शेड्यूल घोषित करेगी, तो चीजें साफ हो जाएंगी.

प्री-बजट आर्थिक सर्वेक्षण बजट से एक दिन पहले विधानसभा में पेश किया जाएगा, जिसमें जम्मू और कश्मीर के आर्थिक हालात को विस्तार से समझाने की उम्मीद है. अगले वित्तीय वर्ष का बजट, जो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला द्वारा पेश किया जाने वाला दूसरा बजट होगा, जिनके पास वित्त विभाग का प्रभार है, और इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव होने की उम्मीद है, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की प्रतिबद्धताएं.

पिछले साल मार्च में पेश हुआ था बजट

मौजूदा वित्तीय वर्ष (2025-26) का बजट, जिसे उमर ने 7 मार्च, 2025 को विधानसभा में पेश किया था, वह 1,12,310 करोड़ रुपये का था, जो 2024-25 के 1,18,728 करोड़ रुपये से कम था. 2023-24 में, जम्मू-कश्मीर का बजट 1,18,500 करोड़ रुपये का था.

2025 में, उमर ने छह साल बाद जम्मू और कश्मीर असेंबली में जम्मू-कश्मीर का पहला बजट पेश किया, क्योंकि आखिरी बजट 2018 में सदन में पेश किया गया था, जब महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली PDP-BJP गठबंधन सरकार में तत्कालीन वित्त मंत्री डॉ. हसीब द्राबू थे.

BJP ने 19 जून, 2018 को PDP से समर्थन वापस ले लिया था, जिसके कारण राष्ट्रपति शासन लागू हो गया था. 2019-20 का बजट दिसंबर 2018 में राज्य प्रशासनिक परिषद द्वारा अपनाया गया था, जबकि बाकी बजट संसद में पेश किए गए थे, जब तक कि सितंबर-अक्टूबर 2024 में विधानसभा चुनावों के बाद उमर अब्दुल्ला सरकार नहीं बन गई.

राज्यपाल मनोज सिन्हा के संबोधन से होगा शुरू

रिपोर्ट के अनुसार, विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी को सुबह 10 बजे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के विधायकों को संबोधन के साथ शुरू होगा. विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राथर मुख्यमंत्री द्वारा बजट पेश करने की तारीख दिए जाने के बाद विधानसभा सत्र के लिए कैलेंडर जारी करेंगे. अस्थायी रूप से, बजट 5 या 6 फरवरी को सदन में पेश होने की उम्मीद है.

बजट सत्र दो हिस्सों में होगा, क्योंकि रमजान का पवित्र महीना लगभग 20 फरवरी से शुरू हो रहा है. उपवास के महीने शुरू होने से पहले बजट पास होने की उम्मीद है, जबकि बाकी काम 21 मार्च को ईद के बाद होने की संभावना है.