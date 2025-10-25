हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirकश्मीर मैराथन के दूसरे सीजन की तैयारियां तेज, डल झील के किनारे होगा आयोजन, CM अब्दुल्ला लेंगे भाग

कश्मीर मैराथन के दूसरे सीजन की तैयारियां तेज, डल झील के किनारे होगा आयोजन, CM अब्दुल्ला लेंगे भाग

Jammu Kashmir News: फुल मैराथन पार्टिसिपेंट्स को श्रीनगर की प्राकृतिक और सांस्कृतिक सुंदरता दिखाने वाले एक आकर्षक सर्किट से गुजरेगी.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 25 Oct 2025 08:44 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर सरकार ने कश्मीर मैराथन के दूसरे एडिशन को शानदार सफल बनाने के लिए सारी तैयारियां शुरू कर दी हैं. यह इवेंट मशहूर डल झील के किनारे होगा, जिसमें देश भर के साथ-साथ विदेशी देशों के पार्टिसिपेंट्स भी हिस्सा लेंगे. ₹3 करोड़ की कुल प्राइज मनी के साथ, टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा 2 नवंबर, 2025 को श्रीनगर में होने वाले कश्मीर मैराथन के दूसरे एडिशन के लिए सभी इंतज़ाम पूरे कर लिए गए हैं. 

डायरेक्टर टूरिज्म राजा याकूब ने कहा, 'मैराथन में दो मुख्य रेस कैटेगरी होंगी: फुल मैराथन (42 किमी) और हाफ मैराथन (21 किमी), जो यहां इस गेम के पहले एडिशन की तरह ही पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए खुली हैं.'

उन्होंने आगे कहा कि रास्ते श्रीनगर की सबसे मशहूर और खूबसूरत जगहों से गुज़रेंगे, जिनमें डल झील, मुगल गार्डन और चिनार के पेड़ों वाली सड़कें शामिल हैं, जो धावकों को एथलेटिक चुनौती और सुंदर नज़ारों का एक शानदार मेल पेश करेंगी.

आकर्षक सर्किट से गुजरेगी

फुल मैराथन (42 किमी) पार्टिसिपेंट्स को श्रीनगर की प्राकृतिक और सांस्कृतिक सुंदरता दिखाने वाले एक आकर्षक सर्किट से गुजरेगी जबकि हाफ मैराथन (21 किमी) धावकों को एक ऐसा ही शानदार अनुभव देगी जो सहनशक्ति को घाटी के लुभावने नज़ारों के साथ मिलाएगा. 

फुल मैराथन के लिए, ओवरऑल कैटेगरी के प्राइज में पहले स्थान के लिए ₹25,00,000, दूसरे के लिए ₹20,00,000, तीसरे के लिए ₹18,00,000, चौथे के लिए ₹15,00,000 और पांचवें स्थान के लिए ₹12,00,000 शामिल हैं. 

अलग-अलग एज-ग्रुप कैटेगरी (18-35 साल, 36-50 साल और 50+ वेटरन्स) में, पहले, दूसरे और तीसरे स्थान के लिए क्रमशः ₹1,00,000, ₹75,000 और ₹50,000 के कैश प्राइज दिए जाएंगे.  

हाफ मैराथन के लिए प्राइज मनी

हाफ मैराथन के लिए, ओवरऑल कैटेगरी के विनर्स को टॉप पांच पोजीशन के लिए क्रमशः 15,00,000 रुपये, 12,00,000 रुपये, 9,00,000 रुपये, 6,00,000 रुपये और 3,00,000 रुपये मिलेंगे, जबकि एज-ग्रुप विनर्स को पुरुषों और महिलाओं दोनों प्रतिभागियों के लिए क्रमशः पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन के लिए 75,000 रुपये, 50,000 रुपये और 25,000 रुपये मिलेंगे. 

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला खुद ब्रांड एंबेसडर के तौर पर काम कर रहे हैं और अलग-अलग क्षेत्रों की हस्तियां भी इस इवेंट को प्रमोट कर रही हैं. कश्मीर मैराथन इवेंट को टूरिज्म इंडस्ट्री को फिर से शुरू करने के लिए एक बेंचमार्क के तौर पर देखा जा रहा है, जो पहलगाम हमले के बाद प्रभावित हुई थी. 

मैराथन को लेकर अधिकारियों ने क्या कहा?

अधिकारियों के अनुसार, देश और विदेश से धावकों की भागीदारी कश्मीर की छवि को आराम, रोमांच और खेल पर्यटन के लिए एक प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में और मजबूत करेगी. आने वाले एथलीटों और प्रतिभागियों के लिए ट्रांसपोर्टेशन, रहने की व्यवस्था, मेडिकल केयर, सुरक्षा, साफ-सफाई और इवेंट मैनेजमेंट जैसे सभी पहलुओं को कवर करते हुए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. 

मुख्य सचिव अतुल डुल्लो ने फाइनल रिव्यू मीटिंग की और इस बड़े इवेंट को जम्मू और कश्मीर में पर्यटन और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने का एक मूल्यवान अवसर बताया. उन्होंने कहा कि पहले एडिशन को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था और इसने इस क्षेत्र में खेल आयोजनों के लिए नए बेंचमार्क स्थापित किए थे. 

उन्होंने सभी प्रतिभागियों को एक यादगार अनुभव देने की आवश्यकता पर जोर दिया जो कश्मीर की मेहमान नवाजी और बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय आयोजनों की मेजबानी करने की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है. मीटिंग के दौरान, अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यटन, आशीष चंदर वर्मा ने बताया कि इस साल के एडिशन में कई जाने-माने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एथलीटों के भाग लेने की उम्मीद है. 

प्रमुख खेल आयोजन के रूप में उभरने के लिए तैयार कश्मीर मैराथन

अपने शानदार पुरस्कारों, शानदार रास्तों और जीवंत सामुदायिक भागीदारी के साथ, कश्मीर मैराथन 2025 इस क्षेत्र की भावना, मेहमाननवाजी और पर्यटन क्षमता को प्रदर्शित करने वाले एक प्रमुख खेल आयोजन के रूप में उभरने के लिए तैयार है.

इवेंट के बारे में आशा व्यक्त करते हुए, मुख्य सचिव ने कहा कि कश्मीर मैराथन न केवल युवाओं के बीच फिटनेस और खेल भावना को बढ़ावा देगा, बल्कि एक प्रमुख पर्यटन प्रचार कार्यक्रम के रूप में भी काम करेगा, जो दुनिया भर से आगंतुकों को घाटी की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि का अनुभव करने के लिए आकर्षित करेगा.

Published at : 25 Oct 2025 08:44 PM (IST)
