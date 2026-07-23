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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू में पिछले 6 दिनों से भारी बारिश का कहर, चेनाब-तवी नदी उफान पर, पुलिस और SDRF हुई अलर्ट

जम्मू में पिछले 6 दिनों से भारी बारिश का कहर, चेनाब-तवी नदी उफान पर, पुलिस और SDRF हुई अलर्ट

Jammu Kashmir Weather: जम्मू संभाग में बीते शनिवार से बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते सभी 10 जिलों में जनजीवन प्रभावित है. भारी बारिश के चलते जम्मू संभाग की प्रमुख नदियां चेनाब और तवी भी उफान पर हैं.

Written By : अजय बाचलू |  Updated at : 23 Jul 2026 02:36 PM (IST)
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जम्मू में बीते शनिवार (18 जुलाई) से शुरू हुआ भारी बारिश का दौर लगातार जारी है. गुरुवार (23 जुलाई) को भी जम्मू संभाग के सभी 10 जिलों में तेज बारिश दर्ज की गई, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा. लगातार हो रही बारिश के कारण कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है, जबकि लोगों को आवागमन और दैनिक कार्यों में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है.

भारी बारिश के चलते चेनाब और तवी उफान पर, व्यू प्वाइंट भी जलमग्न

भारी बारिश के चलते जम्मू संभाग की प्रमुख नदियां चेनाब और तवी उफान पर हैं. चेनाब नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया है. नदी किनारे लोगों के बैठने और पर्यटन के लिए बनाई गई सुविधाएं पूरी तरह पानी में डूब गई हैं. पर्यटकों के लिए बनाए गए व्यू प्वाइंट भी जलमग्न हो चुके हैं, जिससे प्रशासन ने लोगों को नदी के आसपास जाने से बचने की सलाह दी है.

लगातार बढ़ते जलस्तर के कारण नदियों के किनारे बसे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ गई है. प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इन क्षेत्रों के निवासियों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है, ताकि किसी भी संभावित हादसे से बचा जा सके.

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तवी नदी पर बने प्रमुख पुलों पर सिविल डिफेंस के जवानों की तैनाती

उधर, जम्मू की तवी नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है. स्थिति को देखते हुए तवी नदी पर बने प्रमुख पुलों पर जम्मू-कश्मीर पुलिस और सिविल डिफेंस के जवानों की तैनाती की गई है. इसके अलावा पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें नदी के आसपास संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रही हैं. प्रशासन का उद्देश्य लोगों को नदी के तेज बहाव के पास जाने से रोकना और अनावश्यक भीड़ को नियंत्रित करना है, ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचाव सुनिश्चित किया जा सके.

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Published at : 23 Jul 2026 02:36 PM (IST)
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JAMMU KASHMIR NEWS WEATHER UPDATE
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