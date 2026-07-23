LG मनोज सिन्हा का सख्त निर्देश, अमरनाथ यात्रा के रास्तों पर अलर्ट रहे तंत्र, 100% प्रीपेड हो सिस्टम
Jammu Kashmir News In Hindi: LG मनोज सिन्हा ने जम्मू में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा, लॉजिस्टिक्स और मौसम से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की. अधिकारियों को अलर्ट रहने और बाढ़ बचाव के निर्देश दिए.
जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) मनोज सिन्हा ने प्रदेश में सुरक्षा व्यवस्था और चल रही श्री अमरनाथ जी यात्रा की समीक्षा के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. इस बैठक में सेना, जम्मू-कश्मीर पुलिस, सिविल प्रशासन, अर्धसैनिक बलों और प्रमुख सुरक्षा व खुफिया एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों ने हिस्सा लिया. बैठक के दौरान उपराज्यपाल ने अमरनाथ यात्रा के लॉजिस्टिक्स, सुरक्षा और खराब मौसम से निपटने की व्यवस्थाओं का विस्तार से जायजा लिया और अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए.
आतंकवाद-विरोधी अभियानों में तेजी लाने के निर्देश
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सुरक्षा बलों और अधिकारियों को पूरी तरह सतर्क रहने का निर्देश दिया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि खुफिया जानकारी के आधार पर आतंकवाद-विरोधी अभियानों (Anti-Terror Operations) को तेज किया जाए और सुरक्षा के लिए उभरते किसी भी खतरे को समय रहते खत्म किया जाए. इस अहम बैठक में नॉर्दर्न कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, मुख्य सचिव अटल डुल्लू, डीजीपी नलिन प्रभात सहित श्री अमरनाथजी श्राइन बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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खराब मौसम और बाढ़ से बचाव पर विशेष जोर
LG मनोज सिन्हा ने बताया कि यात्रा के पहले 20 दिनों में 3,91,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए हैं. हालांकि, हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण यात्रा प्रभावित हुई है.
उपराज्यपाल ने कहा कि यात्रा का फिर से शुरू होना पूरी तरह मौसम पर निर्भर है. उन्होंने बाढ़ से बचाव के उपायों को मजबूत करने और तीर्थयात्रा के रास्तों पर बने सभी नालों से तुरंत मलबा हटाने के सख्त निर्देश दिए. सभी विभागों को आपसी तालमेल बनाए रखने और फायर व इमरजेंसी सेवाओं, पावर ग्रिड और पानी की सप्लाई के बुनियादी ढांचे का कड़ाई से ऑडिट करने को कहा गया है.
आपातकालीन तैयारियों को लेकर LG के सख्त निर्देश
तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए उपराज्यपाल ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाने को कहा है.
- आपदा प्रबंधन: चौबीसों घंटे आपदा से निपटने की तैयारी, साफ-सुथरे रास्ते और साफ-सफाई की मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित की जाए.
- राशन और मेडिकल सप्लाई: रास्तों पर राशन, LPG, केरोसिन, इमरजेंसी मेडिकल सप्लाई, ऑक्सीजन सिलेंडर और एम्बुलेंस का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध रहे.
- 100% प्रीपेड सिस्टम: यात्रा मार्ग पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले सर्विस प्रोवाइडर्स पर सख्ती से रोक लगाई जाए और 100% प्रीपेड सर्विस सिस्टम अनिवार्य रूप से लागू हो.
- ट्रैफिक और चेतावनी: संभावित घटनाओं पर तेजी से कार्रवाई के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट को सक्रिय रखा जाए और समय पर मौसम की चेतावनी जारी की जाए.
- सुरक्षा उपकरण: हर टेंट में आग बुझाने वाला यंत्र (Fire Extinguisher) होना चाहिए और रास्तों पर विशेष वन्यजीव यूनिट्स तैनात की जानी चाहिए.
बैठक के अंत में उपराज्यपाल ने श्री अमरनाथ जी की पवित्र यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए जम्मू-कश्मीर पुलिस, भारतीय सेना, नागरिक प्रशासन, सुरक्षा बलों, श्राइन बोर्ड, सर्विस प्रोवाइडर्स और स्वयंसेवकों की कड़ी मेहनत और समर्पण की जमकर सराहना की.
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