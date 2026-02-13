श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का बड़ा फैसला, श्रमिकों-पुजारियों को मिलेगा 10 लाख का बीमा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirश्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का बड़ा फैसला, श्रमिकों-पुजारियों को मिलेगा 10 लाख का बीमा

Jammu News: अमरनाथ यात्रा के लिए प्रथम पूजन 29 जून 2026 को होगा. श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने बीमा और सुविधाएं बढ़ा दी है. उत्तराखंड सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए लगातार प्रयास कर रही है.

By : अजय बाचलू | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 13 Feb 2026 02:32 PM (IST)
जम्मू-कश्मीर में अमरनाथ यात्रा को लेकर इस वर्ष एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक फैसला लिया गया है. श्री अमरनाथ साइन बोर्ड ने अपनी 50वीं बोर्ड बैठक में ‘बाबा बर्फानी’ को समर्पित लेजर और साउंड शो को मंजूरी दे दी है. जिसे श्रीनगर और जम्मू दोनों शहरों में आयोजित किया जाएगा. यह शो न केवल श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि जम्मू-कश्मीर की समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को भी जीवंत रूप में प्रस्तुत करेगा.

जानकारी के अनुसार, बोर्ड ने घोषणा की है कि वर्ष 2026 की अमरनाथ यात्रा का प्रथम पूजन 29 जून को ज्येष्ठ पूर्णिमा के पावन अवसर पर संपन्न होगा. जबकि यात्रा की औपचारिक शुरुआत की तिथि शीघ्र घोषित की जाएगी.

10 लाख रुपये होगा श्रमिकों और पुजारियों का दुर्घटना बीमा

बैठक की अध्यक्षता उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की, जो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं. बोर्ड ने आगामी 2026 यात्रा के लिए भक्तों के आध्यात्मिक अनुभव और सुविधा को और बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रमुख उपायों और हस्तक्षेपों को मंजूरी दी. श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने पंजीकृत यात्रियों, सेवा प्रदाताओं, अधिकारियों, मौसमी श्रमिकों और पुजारियों के लिए दुर्घटना बीमा कवर को 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये करने का भी फैसला किया. बोर्ड ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए विभिन्न कल्याणकारी उपायों पर भी चर्चा की और उन्हें मंजूरी दी. उपराज्यपाल ने अधिकारियों को यात्रा के मार्ग में उपयुक्त शौचालय सुविधाओं की स्थापना के लिए स्थानों की पहचान करने का निर्देश दिया. उन्होंने तीर्थयात्रियों, सेवा प्रदाताओं और सुरक्षा कर्मियों के लिए पटरियों पर आश्रय शेड और वर्षा आश्रयों की स्थापना का भी निर्देश दिया.

बैठक में चल रही परियोजनाओं, यात्रा संबंधी जानकारी का प्रसार, टट्टुओं के लिए बीमा कवर मौसम पूर्वानुमान बुनियादी ढांचा और प्रणालियां, सुरक्षा और निगरानी, सेवाओं को काम पर रखने के लिए डिजिटल प्री-पेड प्रणाली, दोनों मार्गों पर कमजोर हिस्सों में क्रैश बैरियर और सुरक्षा रेलिंग बिछाना और विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे विभिन्न कार्यों में प्रगति हुई. सीमा सड़क संगठन द्वारा यात्रा ट्रैक के रखरखाव, बहाली और विकास की समीक्षा करते हुए, बोर्ड को सूचित किया गया कि बीआरओ ने महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है. बालटाल और पहलगाम दोनों मार्गों पर आरामदायक ट्रैक चौड़ाई हासिल कर ली है.

यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर कार्यकारी अधिकारी ने की बैठक

श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ मंदीप के भंडारी ने आगामी यात्रा की व्यवस्थाओं के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी. बैठक में श्राइन बोर्ड के सदस्य स्वामी अवधेशानंद गिरि जी महाराज, प्रो. कैलाश मेहरा साधु, केके शर्मा, केएन राय, मुकेश गर्ग, डॉ. शैलेश रैना, डॉ. सिमरिधि बिंदरू, श्री सुरेश हवारे और प्रो. विश्वमूर्ति शास्त्री उपस्थित थे. शैलेंद्र कुमार, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, नलिन प्रभात, डीजीपी, चंद्राकर भारती, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, संतोष डी. वैद्य, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर भी इस बैठक में शामिल थे.

Published at : 13 Feb 2026 02:32 PM (IST)
Amarnath Yatra Kashmir News SRINAGAR JAMMU NEWS
