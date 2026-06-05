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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirINDIA गठबंधन की बैठक में NC शामिल होगी या नहीं? फारूक अब्दुल्ला ने क्लियर किया स्डैंट

INDIA गठबंधन की बैठक में NC शामिल होगी या नहीं? फारूक अब्दुल्ला ने क्लियर किया स्डैंट

Kashmir News: नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 8 जून को होने वाली INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है. फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि पार्टी गठबंधन का हिस्सा है और बैठक में अपना प्रतिनिधि भेजेगी.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 05 Jun 2026 10:03 PM (IST)
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जम्मू-कश्मीर की प्रमुख राजनीतिक पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया है कि वह 8 जून को होने वाली INDIA ब्लॉक की बैठक में हिस्सा लेगी. पार्टी अध्यक्ष और जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने शुक्रवार (5 जून) को इस बात की पुष्टि की. उनके इस बयान के बाद पार्टी की बैठक में भागीदारी को लेकर चल रही तमाम अटकलों पर विराम लग गया है.

श्रीनगर के हजरतबल इलाके में पत्रकारों से बातचीत के दौरान फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस INDIA ब्लॉक का हिस्सा है और आगे भी गठबंधन के साथ बनी रहेगी. उन्होंने कहा कि पार्टी की ओर से एक प्रतिनिधि बैठक में शामिल होगा.

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जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वह खुद इस बैठक में हिस्सा लेने जा रहे हैं, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, "हममें से कोई एक जाकर बैठक में शामिल होगा. हम INDIA ब्लॉक का हिस्सा हैं."

प्रतिनिधि के नाम का नहीं किया खुलासा

हालांकि फारूक अब्दुल्ला ने यह नहीं बताया कि पार्टी की ओर से बैठक में कौन जाएगा, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मौजूदगी बैठक में रहेगी. राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में पार्टी अपने प्रतिनिधि के नाम की घोषणा कर सकती है.

INDIA ब्लॉक देश की कई विपक्षी पार्टियों का गठबंधन है, जो विभिन्न राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर मिलकर रणनीति बनाता रहा है. हाल के महीनों में गठबंधन की बैठकों को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा रही है. 8 जून को होने वाली बैठक में भी कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है.

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नेशनल कॉन्फ्रेंस की अहम भूमिका

नेशनल कॉन्फ्रेंस शुरू से ही INDIA ब्लॉक का हिस्सा रही है. ऐसे में बैठक में उसकी भागीदारी को महत्वपूर्ण है. फारूक अब्दुल्ला के ताजा बयान से यह संदेश गया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विपक्षी गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ी है और आगामी राजनीतिक रणनीति में अपनी भूमिका निभाती रहेगी.

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Published at : 05 Jun 2026 10:01 PM (IST)
Tags :
Farooq Abdullah National Conference Kashmir News INDIA Block
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