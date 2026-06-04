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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and KashmirJammu News: दिल्ली अग्निकांड के बाद जम्मू में दहशत! संकरी गलियों में बने होटलों की सुरक्षा पर सवाल

Jammu News: दिल्ली अग्निकांड के बाद जम्मू में दहशत! संकरी गलियों में बने होटलों की सुरक्षा पर सवाल

Jammu News In Hindi: दिल्ली में अग्निकांड के बाद जम्मू में तंग गलियों वाले दर्जनों होटलों की सुरक्षा चिंता का विषय बन गई है. पर्यटन संघ ने कम्युनिटी फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगाने की मांग की है.

By : अजय बाचलू | Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी | Updated at : 04 Jun 2026 03:06 PM (IST)
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दिल्ली के मालवीय नगर में हुए भीषण अग्निकांड ने पूरे देश में बिना अनुमति या दुर्गम इलाकों में बने होटलों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. जम्मू भी इस समस्या से अछूता नहीं है. शहर के कई इलाकों में ऐसी संकरी गलियां हैं जहां होटलों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इन गलियों में कार मुश्किल से गुजर पाती है, ऐसे में आग या किसी आपात स्थिति में दमकल वाहनों के पहुंचने की कल्पना करना भी कठिन है.

ये होटल मुख्य रूप से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों के पास स्थित हैं जहां जम्मू आने वाले पर्यटक सस्ते ठहरने के विकल्प तलाशते हैं. सस्ती कीमत के कारण इन होटलों में पर्यटकों की आवक-जावक लगी रहती है, लेकिन सुरक्षा मानकों की अनदेखी खतरनाक साबित हो सकती है.

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पर्यटन संघ की चिंता और मांग

अप्रैल 2026 में जम्मू पर्यटक संघ ने जम्मू म्युनिसिपल कमिश्नर को पत्र लिखकर दिल्ली हादसे जैसे संभावित खतरे की ओर ध्यान दिलाया. संघ ने तंग गलियों में बने होटलों के लिए कम्युनिटी फायर हाइड्रेंट सिस्टम लगाने का सुझाव दिया ताकि आपात स्थिति में स्थानीय लोग खुद बचाव कार्य शुरू कर सकें. पत्र में शहर के उन संवेदनशील इलाकों का जिक्र किया गया जहां दमकल या राहत दल पहुंचना लगभग नामुमकिन है. संघ ने सुरक्षा उपायों को तुरंत लागू करने की अपील की, लेकिन अब तक ये सुझाव अमल में नहीं आ सके हैं.

होटल मालिकों की तैयारी और अपील

एबीपी न्यूज़ की टीम ने इन संकरी गलियों का दौरा किया. होटल मालिकों ने बताया कि उन्होंने अपने स्तर पर कुछ बुनियादी उपाय जैसे फायर एक्सटिंग्विशर रखना और स्टाफ को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है. फिर भी वे मानते हैं कि बड़े स्तर पर सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है. एक होटल मालिक ने कहा, “दमकल विभाग समय-समय पर चेकिंग करता है, लेकिन संकरी गलियों में बड़े वाहन नहीं पहुंच सकते. हमें कम्युनिटी लेवल पर फायर हाइड्रेंट और नियमित ड्रिल की जरूरत है. सरकार को अपना काम बखूबी करना चाहिए.”

कैसे होगा समाधान?

विशेषज्ञों का कहना है कि जम्मू जैसे पर्यटन स्थलों में होटलों को अनुमति देते समय सड़क की चौड़ाई, अग्निशमन पहुंच और इमारत की ऊंचाई जैसे मानकों का सख्ती से पालन किया जाए. पुराने होटलों के लिए रेट्रोफिटिंग अनिवार्य की जाए. साथ ही स्थानीय समुदाय को फायर सेफ्टी ट्रेनिंग दी जाए. दिल्ली की त्रासदी से सबक लेते हुए जम्मू प्रशासन को तंग गलियों वाले होटलों का सर्वे कराकर तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने चाहिए. अन्यथा कोई भी हादसा पर्यटन नगरी जम्मू की छवि को स्थायी रूप से नुकसान पहुंचा सकता है. 

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Published at : 04 Jun 2026 03:06 PM (IST)
Tags :
Delhi Fire Incident JAMMU NEWS
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