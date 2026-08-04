जम्मू में जाम में फंसे पर्यटकों के लिए राहत, आंशिक रूप से खुला हाईवे

जम्मू में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश (Heavy Rain Jammu) के चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर जगह-जगह पहाड़ों से चट्टानी और मालबा खिसकने से हाईवे पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है. जम्मू के उधमपुर और रामबन जिले में कई जगह पहाड़ों से मालवा खिसकने के चलते हाईवे को फिलहाल आंशिक रूप से ही खोला गया है.

गौरतलब है कि जम्मू में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते हाईवे को भी काफी नुकसान हुआ है. हाईव को मरम्मत के लिए एक दिन लिए बंद कर दिया गया था, हालांकि, उसके बाद फिर बारिश शुरू होने के चलते अब हाईवे पर उधमपुर और रामबन में कई जगह मिट्टी मालबा और पानी आने से हाईवे पर फिसलन के हालात हैं. जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को खतरा बना हुआ है.

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आंशिक रूप से खोला गया हाईवे

ट्रैफिक विभाग और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया की तरफ से लगातार चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद हाईवे को फिलहाल आंशिक रूप से खोला गया है. हाईवे पर कई जगह से वन वे ट्रैफिक चलाया जा रहा है क्योंकि सड़क पर बड़े-बड़े बोल्डर आने के चलते हाईवे के दोनों ट्यूब्स पर आवाजाही चलना मुश्किल है.

दो दिन फंसे ड्राइवर ने बयां की अपना दर्ज

चट्टानों और पहाड़ के मलबे का रास्ते पर आने से ये हालात हैं कि जम्मू में ही सभी भारी वाहनों को रोका गया है. जम्मू में पिछले दो दिनों से फंसे ट्रक ड्राइवर का दावा है कि उन्हें ना तो स्थिति के बारे में सही जानकारी दी जा रही है और ना ही यहां हाईवे पर उनके लिए खाने-पीने की कोई व्यवस्था है. फिलहाल, जम्मू बारिश और भूस्खलन की घटनाओं ने पर्यटकों की मुश्किलें बढ़ा रखी है. हालांकि, हाईवे को आंशिक रूप से खोले जाने से पर्यटको ने थोड़े राहत की सांस ली है.

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