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हिंदी न्यूज़राज्यJammu and Kashmirजम्मू-कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल करने की मांग, 5 अगस्त को प्रदर्शन की रणनीति

जम्मू-कश्मीर का राज्य दर्जा बहाल करने की मांग, 5 अगस्त को प्रदर्शन की रणनीति

Jammu Kashmir News In Hindi: सांसद चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने INDIA ब्लॉक के नेताओं को अनुच्छेद 370 को हटाने की 8वीं बरसी के मौके पर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया.

Written By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ |  Updated at : 04 Aug 2026 09:03 AM (IST)
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नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नेता और सांसद चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने सोमवार को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के चैंबर में हुई INDIA ब्लॉक के नेताओं की बैठक में हिस्सा लिया. उन्होंने INDIA ब्लॉक के नेताओं को अनुच्छेद 370 को हटाने की 8वीं बरसी के मौके पर संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन के लिए आमंत्रित किया.

केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता

इस बैठक में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए, जहां नेताओं ने संसद के मौजूदा सत्र के लिए INDIA ब्लॉक की संयुक्त रणनीति और अहम संसदीय व राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की. बैठक के दौरान, सांसद चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने INDIA ब्लॉक के नेताओं को 5 अगस्त को मकर द्वार पर जम्मू-कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार के एकतरफा फैसलों के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का न्योता दिया.

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जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग

उन्होंने गठबंधन के सहयोगियों से जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ एकजुटता दिखाने और राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग का समर्थन करने का आग्रह किया. उन्होंने नेताओं को याद दिलाया कि भारत सरकार ने संसद में बार-बार भरोसा दिलाया है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा, लेकिन यह वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है. कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, DMK, TMC, CPI, AAP और अन्य सहित INDIA ब्लॉक के नेताओं ने जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ एकजुटता जताई और नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा उठाए गए मुद्दों की सराहना की.

सभी पार्टियों ने संसद के बाहर प्रदर्शन में शामिल होने की जताई इच्छा

सांसद चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने कहा, "बैठक में मौजूद सभी पार्टियों ने 5 अगस्त को संसद के सामने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने की इच्छा जताई."  उन्होंने कहा कि नेताओं ने संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने तथा जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की जायज मांग का समर्थन करने के अपने संकल्प को दोहराया.

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Published at : 04 Aug 2026 09:03 AM (IST)
Tags :
DELHI NEWS JAMMU KASHMIR NEWS Chowdry Mohammad Ramzan
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