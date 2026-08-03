शोपियां में फ्लैश फ्लड का कहर, रेस्क्यू में जुटी SDRF

कश्मीर घाटी के ज़्यादातर हिस्सों में इन दिनों अजीब और तेज़ बारिश का दौर जारी है. सोमवार को शोपियां (Shopian) ज़िले में ज़बरदस्त बारिश की वजह से अचानक बाढ़ (Flash Flood) आ गई. बाढ़ का पानी इतनी तेजी से रिहायशी इलाकों में घुसा कि बदरहामा (Badarhama) गांव में कई घर पानी में डूब गए, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई. गनीमत यह रही कि इस आपदा में किसी की जान जाने या घायल होने की कोई खबर नहीं है. प्रशासन ने बड़े पैमाने पर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है.

जानकारी के अनुसार, जिले के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश और निचले इलाकों में अचानक हुई तेज़ बारिश के कारण नालों और जलधाराओं का जलस्तर खतरनाक रूप से बढ़ गया. उफनते नालों का पानी सीधे रिहायशी इलाकों में जा घुसा, जिससे लोगों की संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बाढ़ का पानी कुछ ही मिनटों में घरों के अंदर घुस गया था. पानी का स्तर तेज़ी से बढ़ने पर कई परिवारों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा. हालात का जायज़ा लेने और राहत कार्यों में तालमेल बिठाने के लिए स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाओं की एक टीम तत्काल बदरहामा पहुंची. नुकसान का पूरा ब्यौरा अभी जुटाया जा रहा है.

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SDRF का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

बदरहामा के साथ-साथ ज़वूरा (Zavura) इलाके में भी भारी जलभराव हुआ है. स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स (SDRF) की टीमें मौके पर मुस्तैद हैं. SDRF अधिकारी ने कहा, "SDRF के जवान ज़वूरा में बचाव कार्य में पूरी तरह से जुटे हैं. हालात का जायज़ा लेने और स्थानीय लोगों की मदद के लिए बदरहामा में भी अतिरिक्त टीमें भेजी गई हैं."

मौसम विभाग: बादल फटने की घटना नहीं

मौसम विभाग के अनुसार, शोपियां ज़िले के कुछ हिस्सों में दोपहर करीब 3:20 बजे बेहद तेज़ बारिश शुरू हुई. बारिश की तेज़ी और इसके बड़े इलाके में फैलाव के कारण ऐसा लगा जैसे अचानक बाढ़ आ गई हो.

हालाँकि, श्रीनगर स्थित मौसम विभाग (MET) के अधिकारियों ने बादल फटने (Cloudburst) की किसी भी घटना से इनकार किया है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बादल फटने की पुष्टि करने वाली कोई जानकारी नहीं मिली है. तेज़ बारिश के कारण छोटी जलधाराओं और नालों का पानी अचानक उफान पर आ गया, जिससे यह फ्लैश फ्लड आई और इमारतों को नुकसान पहुँचा. प्रशासन हालात पर बारीकी से नज़र बनाए हुए है.

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